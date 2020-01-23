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過年吃堅果、糯米類食物…專家籲「陰虛火旺」少吃：易心煩

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▲▼年關將近，迪化街湧入大量採買年貨的民眾。迪化街,年貨大街,過年,辦年貨,瓜子,花生,糖果,紅包,麻佬,南北貨,乾貨。（圖／記者湯興漢攝）

▲許多過年會吃到的食物除熱量高，還有許多體質陷阱。（圖／記者湯興漢攝）

記者許展溢／台北報導

過年有超多好吃好喝，大部分除熱量高外，還有許多體質陷阱，中醫師陳穎寬替《ETtoday新聞雲》讀者整理出堅果類、糯米類和肥甘厚味3大類過年常見食物，有3種體質的人不適合吃太多，快來看你是不是其中之一。

陳穎寬歸納出堅果類、糯米類和肥甘厚味3種過年一定會看到、吃到的食物，不過若有「陰虛火旺」、「脾胃虛弱」及「痰濕」體質的人則要注意別吃太多，影響身體健康。

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▲▼中醫師陳穎寬 。（圖／記者許展溢攝）

▲陳穎寬歸納出3大類過年常見食物，提醒有3種體質的人不適合吃太多 。（圖／記者許展溢攝）

堅果類：腰果、花生、開心果、瓜子、夏威夷果

屬於高蛋白高油脂的食物，含有豐富的多元不飽和脂肪酸，可提高血中好膽固醇的濃度，降低體內壞的膽固醇，具有降血脂的功能並減少心血管疾病發生。常用烤、油炸、炒的方式製作，性味溫燥，高鹽、高熱量，有溫脾暖胃、潤腸通便的效果。

「陰虛火旺」的體質不適合多吃

如果你本身身形較乾瘦且時常煩躁易怒、心煩失眠、口乾舌燥、皮膚乾燥，那過度食用過多堅果類除了會加重上述症狀，甚至會造成口唇周圍冒痘、口臭、牙齦腫痛的情形。

▲▼過年,年節採買,零食,年節氣氛,辦年貨,春節,農曆新年,零嘴,瓜子,堅果。（圖／記者李毓康攝）

▲陰虛火旺的體質不適合多吃瓜子等堅果類。（圖／記者李毓康攝）

糯米類：年糕、油飯、湯圓

黏性強，性味甘、平，有暖脾胃補氣的效果，適量攝取可以改善食慾差的情形。主要含有蛋白質、醣類、磷、維生素B1、B2等。

「脾胃虛弱」的體質不適合多吃

如果你本身胃腸消化功能較差，容易胃脹氣、打嗝、噯氣或是胃酸逆流，食用過多糯米類除了會加重上述症狀，還可能造成便秘、急性胃痛、腹痛的情形。

▲南門市場.人潮.挑年貨.買年菜.臘肉香腸.年糕.攤販▼ 。（圖／記者楊詩益攝）

▲脾胃虛弱的體質不適合多吃年糕等糯米類。（圖／記者楊詩益攝）

肥甘厚味：三層肉、豬蹄膀、獅子頭

皆為豬肉製品，含大量飽和脂肪酸，油脂成分高，會增加體內壞的膽固醇，增加心血管疾病的風險。

「痰濕」的體質不適合多吃

如果你本身形體較肥胖、肌肉鬆軟，皮膚易出油出汗，白天精神較疲倦、四肢無力、胸悶氣短，食用過多肥甘厚味除了會加重上述症狀，還可能造成慢性病如糖尿病、高血脂、高血壓的控制不穩定或發病，甚至增加中風的機率。

▲獅子頭示意圖。（圖／翻攝Pixabay）

▲痰濕的體質不適合多吃獅子頭等肥甘厚味。（示意圖／翻攝Pixabay）

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