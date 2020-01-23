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經典台款穩坐2019「泡麵王」寶座　銷魂神級吃法內行人才懂

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▲▼全聯泡麵排行榜。（圖／業者提供）

▲全聯公布年度泡麵排行榜。（圖／業者提供）

記者蕭筠／綜合報導

台灣是「泡麵王國」，近年來泡麵不斷推陳出新、吃法也大不同，成為不少人充飢、止餓的最佳夥伴，尤其是颱風來臨時，泡麵絕對是家中必備即食品之一。各大通路統計出2019年度泡麵排行榜，第一名就是台人從小吃到大的統一肉燥麵，多年穩坐「台灣泡麵王」寶座。

▲▼泡麵 。（圖／資料照）

▲奪全聯、家樂福年度泡麵銷售王的是統一肉燥麵。（圖／資料照）

近年來泡麵競爭激烈，尤其異國進口泡麵也搶進台灣市場，如韓國、日本、印尼等，新鮮口味吸引不少人嚐鮮。全聯超市公佈2019年度泡麵銷售排行榜，數據顯示台灣人最愛的仍是經典老品牌口味，熱銷5大天王包括統一肉燥風味麵、來一客鮮蝦魚板風味麵、味味A排骨雞湯麵、維力炸醬麵原味、統一蔥燒牛肉風味麵，年銷量都是突破百萬，實力驚人。

而家樂福量販泡麵年度銷售TOP5，依序是統一肉燥風味、來一客鮮蝦魚板風味麵、台酒花雕雞麵、維力炸醬麵、科學麵，光是統一肉燥麵最高就賣出6百多萬包，數字十分驚人。2大量販、超市通通由統一肉燥麵奪冠，可以看出經典老口味依舊不敗，深受歡迎。

統一肉燥泡麵多年穩坐「台灣泡麵王」寶座，不少網友也經常分享內行人神級吃法，顛覆原本應該用熱水泡麵的傳統方式，直接將麵捏碎加入調味包「乾吃」最對味，還有人說「把油包搓化了再下去更讚」、「乾的超好吃，尤其是油包拌開，又香又滑」、「銷魂的味道」。

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