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打造印尼炒麵全球熱賣！幕後神人Nunuk Nuraini過世　享年59歲

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者詹雅婷／綜合報導

印尼營多麵（Indomie）身受台港人士喜愛，不但好吃且價格便宜。但依據印尼最大的食品公司營多食品最新聲明，發明營多麵各種口味的幕後推手努努克諾萊妮（Nunuk Nuraini）已於當地27日過世，享年59歲。

綜合椰子網馬尼拉等外媒報導，努努克諾萊妮畢業於西爪哇省的帕查查蘭大學（Padjadjaran University），就讀食品工程科系，出社會隨即進入營多食品泡麵部門工作，當上泡麵口味研發部經理，而這一待就是30年。

▲▼ 發明營多麵各種口味的幕後推手努努克諾萊妮（Nunuk Nuraini）已於當地27日過世，享年59歲。（圖／翻攝自推特）

▲努努克諾萊妮是研發營多麵各種口味的幕後推手。（圖／翻攝自推特）

努努克諾萊妮創造出營多麵多款風靡全球的泡麵口味，包括印尼雞湯、巴東牛肉及雞肉咖哩等印尼傳統風味泡麵。其中，經典的印尼炒麵（Mie goreng）口味則是紅遍全球80多國，除了港台之外，在美國、澳洲也相當受歡迎，被外界封為「印尼之光」。

早在2019年11月，營多麵BBQ烤雞口味登上洛杉磯時報泡麵榜單第一名，而經典口味炒麵則是名列第10名。

Embed from Getty Images

只不過，營多食品（Indofood）發言人阿萊達（Nurlita Novi Arlaida）現已證實，努努克諾萊妮已於27日逝世，享年59歲，但並未說明她的死因。

在努努克諾萊妮過世的消息曝光後，許多印尼網友紛紛透過社群媒體表示哀悼，同時感謝她的貢獻，祝福她一路走好。

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