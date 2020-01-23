不只是身體！憂鬱男曝醫師定義「真正休息」：耍廢也無罪惡感

▲人的休息包括身心靈。（示意圖／取自Pixabay）

記者林瑩真／編譯

現代人壓力大，很多時候都被提醒要「多休息」，但休息究竟是什麼意思呢？日本網友在推特發文，醫生告訴他，所謂的休息並非單指身體，更需要做自己想做的事，拒絕不想做的事，才是真正的「休息」。

「精神科主治醫生說，所謂休息不是躺平就好，做想做的事，不做不想做的事，才是『好好休息』。」原PO說，自從被醫生提醒後，罹患憂鬱症的他才恍然大悟，請假不去上班、玩遊戲、做有興趣的事，終於讓他不再有罪惡感，但過去其實會因為憂鬱症而責怪自己「明明還有玩的力氣」。

發文吸引18.2萬讚及6.4萬轉推，以及大批網友的共鳴與認同。不少網友相信，除了身體休息外，更重要的是讓「心」也休息，找回讓自己放鬆的狀態，甚至找回讓自己開心的能力，「恢復體力後再做自己喜歡的事，這樣才能真正休息到吧」。

也有網友提到，休息分為兩種，一種是積極的，包括讓自己運動、散步，消極的則是睡覺、看書，一邊儲存活力，一邊釋放壓力，若活力儲存不夠會讓身體壞掉，但壓力消散不夠，則是精神崩壞。

另外，有網友分享自身經驗，曾經被診斷出壓力性胃炎，才覺得自己不可能有壓力，醫生就說「就是你的腦這麼想，身體才會讓內臟來哀號」；另一名網友則說，身心科醫師告訴他，當他覺得好像快到精神極限的時候，其實早就超過負擔了，要更早一點讓自己休息。

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

