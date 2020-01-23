愛妻抱4月大女嬰跳22樓輕生！　他曝「悲劇前兆」...淚崩：我們很相愛

▲王男回家就見到自己的妻子和女兒已身亡。（圖／翻攝微博）

記者洪珮瑄／綜合報導

結婚生子是終身大事，但在女人懷孕的時候，作為丈夫一定要耐心陪伴。湖南湘潭市日前就發生一起悲劇，一名30歲媽媽抱著4月大女嬰，從22樓跳下輕生。25歲王姓丈夫悲痛表示，「我們很相愛。」不過，他事後坦承，可能是因為工作太忙，陪妻子的時間變得很少，才會發生這場悲劇。

綜合陸媒報導，事發當天，女子抱著孩子從22樓跳下後，掉在3樓的一個平台上，兩人當場頭顱破裂身亡。據現場照片顯示，一名身穿白色衣服的女子仰面躺在地上，地上的盆栽凌亂，疑似被砸壞，而一名男子則守在女子旁邊，另一名男子則在一旁抱著嬰兒，氣氛凝重。

該名女子的丈夫王男得知噩耗後悲痛欲絕，並且難過地向別人說，「我們很相愛」。經警方初步調查，輕生的女子可能是感受到自己沒有得到一個孕婦該有的照顧，但又不知道這些苦衷應該向誰傾訴，所以也就一直藏在心裡，最後成了心病。

▲王男的妻子疑似因為產後憂鬱，又沒人陪伴，便抱著4月大女嬰跳樓。（圖／翻攝微博）

事後，王男表示，當初是透過朋友認識了妻子，兩人相處時間不久，之後很快就結婚了。他坦承，因為工作的原因，自己經常工作到很晚，和妻子之間的溝通也變得越來越少，久而久之，兩人就慢慢變得疏遠了。

不過，王男提到，好在是沒過多久，妻子竟然懷孕了，這讓一家人都非常的高興，但是在懷孕的這10個月時間內，自己依然忙於工作，無法給予妻子足夠的關心，沒想到最後竟發生悲劇。據附近住戶表示，從未見過王男和他的妻子吵過架，推測是產後憂鬱釀禍，目前警方已介入調查輕生原因。

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