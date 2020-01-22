東森購物過年24小時不打烊　全通路消費再抽東森幣紅包

▲東森購物新春期間不打烊，全通路消費任一件商品，還可抽東森幣紅包。（圖／東森購物提供）

記者洪菱鞠／台北報導

瞄準春節宅經濟商機，東森購物新春期間24小時不打烊，旗下電視購物、購物網、APP與型錄等通路，只要消費立即回饋東森幣20%，網路商城下單還可現折100元，另加碼送10萬東森幣大紅包，活動期間內於全通路消費任一件商品，即有機會抽到3600、1200、600、200不等面額的東森幣紅包。

春節期間外出走春，經過忠孝復興捷運站5號出口不要錯過試手氣的機會，參加「2020 百萬金好運 憲哥Sandy賀新年 免費搶紅包」優惠活動，不但每日贈送500個限量紅包袋，價值包括188、288、388、8888等4種不同面額，掃描QRCODE更可立即得到東森幣紅包袋，面額包括50、108、208、308、888等5種。

ETMall東森購物網同步推出《好禮鼠不完》新春期間特別限定限時優惠活動，即日起至1月31日10:00為止，凡上ETMall消費享三重優惠，第一重：凡活動期間消費滿$3,000元，登記就送價值$600之折價券、第二重：凡春節期間下單「24HR標籤商品」，登記送168折價券(限量1,000份，送完為止)、第三重：新年期間下單24HR品累積滿5,000登記送烏來泡湯券+下午茶券(限量100組，送完為止)。

ETMall也在新春期間釋出更多獨家優惠限定商品與好康折扣，例如：資生堂百優限定加大版推出特定優惠價格，享食尚滴雞精等保健商品獨家77折，最低下殺至1,999元。時尚精品部份，Timberland推出《迎鼠光》活動全面5折起、三花厚棉衣每件也只要$250。更推出IPhone 11系列最高折7,000元的超心動方案。ETMall3C館強調過年不打烊，凡下單宏碁、華碩筆電，保證24hr送到家，再加碼贈送旅行麻將組。1/31前購買電腦館、週邊館、數位館商品不限金額，免登記抽雙A萬元筆電、KKBOX體驗序號卡、Hawk電競滑鼠、304不鏽鋼冰火壩王杯。家電館則推出限期優惠，1/30前小紫除蟎吸塵器下殺1,688元、安晴氣炸鍋買2入就送王品餐券、Dyson V8 手持無線充電吸塵器 $13,888元、買Dyson吹風機 12,600元 登記再送1,000 枚東森幣。生活居家則推出舒潔衛生紙 4串 699元，1/20-2/3 衛生紙第2件84折。舒酸定牙膏8條599元，滿588再送kitty化妝包。妙管家洗衣精4瓶399元，滿799折100元。最受歡迎熱銷的餐券類，推出板橋【Mega 50】平日單人吃到飽午餐券 694元。台北喜來登大飯店【十二廚】平日自助下午茶單人券629元。美福大飯店【彩匯自助餐】平日單人晚餐券 1,899元。台北寒舍艾美酒店【探索廚房】平日自助午晚餐單人券 1,373元。

東森購物旗下香港草莓網也推出「開運美妝購物節」新春全面下殺3折起，雅詩蘭黛小棕瓶100ml只要4,189元、資生堂百優精純乳霜50ml特價1,687元、NARS星燦奢華雙色腮紅999，另外，凡於1/16～2/3活動期間內下單，還可享三重優惠，包括草莓網新會員首購第一筆免運費（非首購滿千也可免運）、全家店取結帳享95折、凡逢5倍數日期，例如1/20、1/25、1/30，可享LINE POINTS最高5～8%回饋。

ETtoday新聞雲旗下《Her和她》文青少女平台，年節推出「2020年味愛妳Sale」88件超特價商品，任選2件再88折，全館滿799元免運費，更加碼送3%購物金。凡於1/20～1/29期間下單，將於1/30起陸續出貨。