　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

台日友好合作！東森購物、宮崎電視首度聯手　推廣魅力商品給兩地消費者

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

東森購物與日本宮崎電視簽約首度合作（圖／東森購物提供）

▲東森購物、日本宮崎電視於16日簽訂完成合作備忘錄簽署。左起為東森購物執行長彭鴻珷、宮崎電視社長津隈佳三、TMJ社長高田智康。（圖／東森購物提供，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

東森購物推進國際，16日宣布與日本宮崎電視台簽訂合約書，未來雙方將積極在商品引進及節目製播技術上展開全面性交流；東森購物執行長彭鴻珷認為，對於東森購物、宮崎電視、台灣及日本的消費者來說，可望創造4贏局面，而預計第二季開始，將有宮崎深度旅遊、相關農產品等陸續在東森獨家推出。

彭鴻珷指出，日本向來是台灣人最愛去的地方，尤其今年到日本旅遊預計將超過600萬人次，其顯示出對於日本的認同和喜愛，東森也落實「東森嚴選」精神，不僅持續參加每年3月的食品產，近年也精選販售來自日本的芝麻醬、湯淺醬油、水蜜桃、青森蘋果等好物，讓消費者出國不用再大包小包帶回家。

對於此次與宮崎電視簽署合作，彭鴻珷提到，宮崎縣擁有全日本最優質的牛肉品種、稻米產地以及豐富旅遊景點，雙方在簽訂合約書後，樂見未來能夠把當地最好的產品直接帶給台灣消費者，其中，今年3～6月東森購物將獨家引進日本MRT宮崎電視所精心挑選在地的品牌，另一方面，宮崎電視也將同步銷售東森自然美近年暢銷的「奇肌無瑕活膚系列」以及「瑞昇超逆齡賦活膠囊」，把台灣的好商品輸入到日本去。

東森購物與日本宮崎電視簽約首度合作（圖／東森購物提供）

▲未來雙方將積極在商品引進及節目製播技術上展開全面性交流。

宮崎電視是當地市占率第一大的媒體，本身是電視台之外，也有廣播，另外還跨足貿易事業，於2018年成立子公司「株式會社Trade Media Japan」，作為進行台日文化交流的角色。而東森購物是宮崎電視在海外合作的第一家電視台，社長津隈佳三說，東森購物在台灣擁有最多頻道，同時在東南亞也有很多銷售網絡，相信雙方合作可以創造更大商機，並且把日本名產介紹到各地。

津隈佳三指出，宮崎被稱為日本的大糧倉，所生產的米、肉類、魚、蔬菜、水果等，不論哪樣都很美味，尤其很多當地特產在日本已經是很高級，海外卻沒有太多人知道，希望透過與東森購物長期合作，能夠把這些物產尤其是農產品推廣出去。

TMJ社長高田智康則說，宮崎電視與東森購物的合作，將透過各自的播放媒體及商品，促進台日社會文化交流與經濟發展，雙方免費提供播放素材，並在協商後共同從事採訪活動和節目製作，銷售彼此的商品。此次特別選擇東森自然美兩項產品，主要在於東森自然美是亞洲相當具有影響力的專業美容SPA保養品牌，適合東方女性膚質，廣受亞洲女性長期喜愛與支持，未來期望帶給日本宮崎的觀眾更多來自台灣的優質魅力商品。

此外，東森購物積極朝國際化前進，彭鴻珷指出，東森集團創辦人王令麟總裁的經營理念持續嶄新前瞻，東森集團創下台灣的三個第一，包括東森購物是台灣第一大電視購物的業者、東森新聞雲是台灣第一名的新媒體、東森寵物雲是台灣第一名的寵物資訊與寵物周邊零售平台，未來更將立足台灣、放眼世界，全力打世界盃。

ET快訊
是你嗎？9-10月千萬發票有2人未領　10元奶茶中200萬也
ET民調／63.4％贊成罷免韓國瑜　44.2％後悔投他當高雄
「莒光甜心」勾已婚少校！清境跨年激戰　正宮破門氣炸
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

農曆春節倒數！2大量販年前營業時間加碼　23日凌晨1:00前都還買得到

獲國家生技大獎！「髮旺旺」還你亮麗秀髮　新春折扣超划算　手刀搶購就趁現在

「Hello Kitty萬用置物籃」來了！全台麥當勞限量10萬個　開賣日曝光

膳魔師邀「國際級巨星」遊台灣　米奇控新年平安祈福必入手

尾牙每人2800換來上吐下瀉！119人用餐22人急送醫　批業者態度傲慢

過年「用好油」顧健康！網紅可藍送橄欖油陪老媽煮年菜　Yuki清爽「加油」顧身材

台日友好合作！東森購物、宮崎電視首度聯手　推廣魅力商品給兩地消費者

百貨春節前促銷　SOGO滿5千送400　新光三越卡利HIGH回饋最高8%

【廣編】萬歲牌送禮首選　自然健康不失禮

【廣編】9成民眾年節飲食曝健康隱憂　營養師破解：再多吃這兩樣可補救

買「小熊餅乾」救無尾熊是真的！　家樂福小編證實：每盒都有捐助

既熟悉又陌生...品牌圖案大考驗！「消防署logo」考倒路人：是警察局？

誰家小豬走失？見路人撲腿討抱抱 警協尋「幫找媽」...萌歪狂拍照XD

在地人激推！台南超高CP值炸雞　「棒棒腿」僅20元...脆皮肉嫩多汁

及時雨來了！墨爾本狂灌1個月雨量 澳洲消防局憂「山體滑動」引發山洪

他神還原國中瞎妹參加畢業旅行 偷換房間、車上卡拉OK超懷念！

宣美表演遇暴雨…要求「撤掉遮雨棚」　跳一半「脫衣」陪觀眾一起濕！

3年未調！豪大雞排漲到75元 業者回應：因基本工資增加了

霸氣新娘「辣丟衝鋒槍」不扔扇！親友笑噴：希望不要常常撿到槍

半熟蛋嫩牛排丼、起司瀑布炸雞　激推超罪惡逢甲大學口袋美食！

農曆春節倒數！2大量販年前營業時間加碼　23日凌晨1:00前都還買得到

獲國家生技大獎！「髮旺旺」還你亮麗秀髮　新春折扣超划算　手刀搶購就趁現在

「Hello Kitty萬用置物籃」來了！全台麥當勞限量10萬個　開賣日曝光

膳魔師邀「國際級巨星」遊台灣　米奇控新年平安祈福必入手

尾牙每人2800換來上吐下瀉！119人用餐22人急送醫　批業者態度傲慢

過年「用好油」顧健康！網紅可藍送橄欖油陪老媽煮年菜　Yuki清爽「加油」顧身材

台日友好合作！東森購物、宮崎電視首度聯手　推廣魅力商品給兩地消費者

百貨春節前促銷　SOGO滿5千送400　新光三越卡利HIGH回饋最高8%

【廣編】萬歲牌送禮首選　自然健康不失禮

【廣編】9成民眾年節飲食曝健康隱憂　營養師破解：再多吃這兩樣可補救

韓國瑜輸慘！　大學教授爸暴怒「把女兒趕出家門」…溫馨家庭崩壞撕破臉

太空人作弊醜聞3教頭下台　三冠教頭波奇無意復出帶隊

「薔薔是最老的」男生全猜錯！　7女星「掏身分證」公開真實年齡

洗水塔嚇見「90cm姐夫慘斷4截」　超噁真相曝…老司機臉綠：長知識了

農曆春節倒數！2大量販年前營業時間加碼　23日凌晨1:00前都還買得到

專訪／夏宇童12年毛孩「嘎逼」肺腫瘤3個月病逝　心碎：牠痛到24小時站著睡

獲國家生技大獎！「髮旺旺」還你亮麗秀髮　新春折扣超划算　手刀搶購就趁現在

資深控衛提格重返老鷹助拳「少主」楊恩　灰狼積極追求勇士羅素

跨年夜勾少校直奔摩鐵！莒光甜心嬌喘聲走廊迴盪　正宮門外直擊心碎：快開門

超狂駕駛「整路度估」撞倒2車、號誌燈桿…車內繼續睡　警傻眼：怎敢上路？

夫帶女員工回家嘿咻1個月12次！　妻反擊交4片光碟「主臥室錄影」

消費熱門新聞

尾牙119人用餐22人急送醫

美式家電太狂　稱霸10大家電熱銷榜

桂格養氣人蔘送HelloKitty行李箱

「Hello Kitty萬用置物籃」台灣也有了

雷射溶脂不囉嗦　讓妳愛瘦哪就瘦哪

全國電子破盤電視洗衣機下殺萬元

學日本人的掃除秘訣　煥然清新迎好運

勝真理褲！Dcard女大生最愛這件

LINE Pay X星巴克推聯名優惠

曬衣遇空污警報　部落客實測大推救星來了

膳魔師邀國際級網紅米奇旅遊台灣

軒尼詩V.S.O.P化身「時空膠囊」！

台德炒鍋大PK霸主　這鍋完勝！

台日友好合作　東森購物、宮崎電視首度聯手

更多熱門

相關新聞

東森購物響應「新北好日子愛心大平台」

東森購物響應「新北好日子愛心大平台」

農曆春節，熱絡的餐桌，一道道美味佳餚總少不了新鮮的魚，東森得易購股份有限公司特別響應「新北市好日子愛心大平台」，16日於市府捐贈950盒白鯧共計2003尾及幸福市集義賣所得50萬元現金，將全數提供給新北市弱勢家庭，讓這一份「年年有餘」的含意，帶給弱勢家庭來年衣食不缺、心滿意足的祝福。

東森過年前夕慈善義捐　再為弱勢家庭添好菜

東森過年前夕慈善義捐　再為弱勢家庭添好菜

東森集團攜手華碩AI研發中心簽署MOU　以AI引領台灣品牌再創智慧新版圖

東森集團攜手華碩AI研發中心簽署MOU　以AI引領台灣品牌再創智慧新版圖

東森房屋超級業務獲表揚　王令麟期許房仲應「多學習、玩出新把戲」

東森房屋超級業務獲表揚　王令麟期許房仲應「多學習、玩出新把戲」

義式內衣在東森獨家推5大夢幻色系

義式內衣在東森獨家推5大夢幻色系

關鍵字：

東森購物宮崎電視王令麟台日東森嚴選

讀者迴響

發燒話題

開票結果 澳洲大火 反送中 金球獎 黑鷹失事 王令麟 遠航停飛 高以翔 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 尾牙 唇筆 黃寶慧 地震 波特王 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

老公腦幹出血！妻放棄CPR...提「1請求」醫淚崩

福原愛隱瞞孩子2件事！住台灣不說中文

踩防盜窗上大掃除！37歲女5樓墜下慘死

科技富豪日本偷情　老婆：我選擇放下

21公斤吳花燕醫院過世…弟弟回應了

勇者試喝「5毒蛇酒」：沒掛急診硬整天

快訊／陳師孟請辭監委！獲蔡英文核准

EXID哈妮「招牌瀏海」消失！近況曝光

57歲馬景濤當婚禮歌手…現身農村！商演價132萬

爆韓國瑜不喝酒睡不著　謝金河道歉

小蠻和邵翔回老家過年「從沒洗過碗」

高雄新開幕吃到飽2人同行1人免費

莒光甜心勾已婚少校！被抓包秒裝無辜：我是被騙的

陽台袋子頻掉落　夫妻見真相心軟

更多

最夯影音

更多
買「小熊餅乾」救無尾熊是真的！　家樂福小編證實：每盒都有捐助

買「小熊餅乾」救無尾熊是真的！　家樂福小編證實：每盒都有捐助
既熟悉又陌生...品牌圖案大考驗！「消防署logo」考倒路人：是警察局？

既熟悉又陌生...品牌圖案大考驗！「消防署logo」考倒路人：是警察局？

誰家小豬走失？見路人撲腿討抱抱 警協尋「幫找媽」...萌歪狂拍照XD

誰家小豬走失？見路人撲腿討抱抱 警協尋「幫找媽」...萌歪狂拍照XD

在地人激推！台南超高CP值炸雞　「棒棒腿」僅20元...脆皮肉嫩多汁

在地人激推！台南超高CP值炸雞　「棒棒腿」僅20元...脆皮肉嫩多汁

及時雨來了！墨爾本狂灌1個月雨量 澳洲消防局憂「山體滑動」引發山洪

及時雨來了！墨爾本狂灌1個月雨量 澳洲消防局憂「山體滑動」引發山洪

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面