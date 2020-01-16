台日友好合作！東森購物、宮崎電視首度聯手　推廣魅力商品給兩地消費者

▲東森購物、日本宮崎電視於16日簽訂完成合作備忘錄簽署。左起為東森購物執行長彭鴻珷、宮崎電視社長津隈佳三、TMJ社長高田智康。（圖／東森購物提供，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

東森購物推進國際，16日宣布與日本宮崎電視台簽訂合約書，未來雙方將積極在商品引進及節目製播技術上展開全面性交流；東森購物執行長彭鴻珷認為，對於東森購物、宮崎電視、台灣及日本的消費者來說，可望創造4贏局面，而預計第二季開始，將有宮崎深度旅遊、相關農產品等陸續在東森獨家推出。

彭鴻珷指出，日本向來是台灣人最愛去的地方，尤其今年到日本旅遊預計將超過600萬人次，其顯示出對於日本的認同和喜愛，東森也落實「東森嚴選」精神，不僅持續參加每年3月的食品產，近年也精選販售來自日本的芝麻醬、湯淺醬油、水蜜桃、青森蘋果等好物，讓消費者出國不用再大包小包帶回家。

對於此次與宮崎電視簽署合作，彭鴻珷提到，宮崎縣擁有全日本最優質的牛肉品種、稻米產地以及豐富旅遊景點，雙方在簽訂合約書後，樂見未來能夠把當地最好的產品直接帶給台灣消費者，其中，今年3～6月東森購物將獨家引進日本MRT宮崎電視所精心挑選在地的品牌，另一方面，宮崎電視也將同步銷售東森自然美近年暢銷的「奇肌無瑕活膚系列」以及「瑞昇超逆齡賦活膠囊」，把台灣的好商品輸入到日本去。

▲未來雙方將積極在商品引進及節目製播技術上展開全面性交流。

宮崎電視是當地市占率第一大的媒體，本身是電視台之外，也有廣播，另外還跨足貿易事業，於2018年成立子公司「株式會社Trade Media Japan」，作為進行台日文化交流的角色。而東森購物是宮崎電視在海外合作的第一家電視台，社長津隈佳三說，東森購物在台灣擁有最多頻道，同時在東南亞也有很多銷售網絡，相信雙方合作可以創造更大商機，並且把日本名產介紹到各地。

津隈佳三指出，宮崎被稱為日本的大糧倉，所生產的米、肉類、魚、蔬菜、水果等，不論哪樣都很美味，尤其很多當地特產在日本已經是很高級，海外卻沒有太多人知道，希望透過與東森購物長期合作，能夠把這些物產尤其是農產品推廣出去。

TMJ社長高田智康則說，宮崎電視與東森購物的合作，將透過各自的播放媒體及商品，促進台日社會文化交流與經濟發展，雙方免費提供播放素材，並在協商後共同從事採訪活動和節目製作，銷售彼此的商品。此次特別選擇東森自然美兩項產品，主要在於東森自然美是亞洲相當具有影響力的專業美容SPA保養品牌，適合東方女性膚質，廣受亞洲女性長期喜愛與支持，未來期望帶給日本宮崎的觀眾更多來自台灣的優質魅力商品。

此外，東森購物積極朝國際化前進，彭鴻珷指出，東森集團創辦人王令麟總裁的經營理念持續嶄新前瞻，東森集團創下台灣的三個第一，包括東森購物是台灣第一大電視購物的業者、東森新聞雲是台灣第一名的新媒體、東森寵物雲是台灣第一名的寵物資訊與寵物周邊零售平台，未來更將立足台灣、放眼世界，全力打世界盃。