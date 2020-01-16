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東森購物響應「新北好日子愛心大平台」　捐2003尾白鯧、幸福市集義賣所得

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▲暖心又暖胃！東森購物捐義賣所得 再加碼2003尾白鯧為弱勢添好菜。(採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者謝婷婷)

▲ 東森購物響應「新北好日子愛心大平台」 慨捐2003尾白鯧、幸福市集義賣所得。（圖／新北市社會局提供）

▲ 東森購物響應「新北好日子愛心大平台」，慨捐2003尾白鯧、幸福市集義賣所得，左為東森購物執行長彭鴻珷。（圖／新北市社會局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

農曆春節，熱絡的餐桌，一道道美味佳餚總少不了新鮮的魚，東森購物響應「新北市好日子愛心大平台」，16日於新北市政府捐贈950盒白鯧共計2003尾及幸福市集義賣所得50萬元現金，將全數提供給新北市弱勢家庭，讓這一份「年年有餘」的含意，帶給弱勢家庭來年衣食不缺、心滿意足的祝福。

東森購物於2019年首次與新北市政府社會局合作圍爐活動，除贊助圍爐活動所需經費，另捐贈羊毛被1200床。今年再度響應，將2019年12月27日至29日在新北市市民廣場的「新北幸福市集」義賣活動，義賣所得現金50萬元捐贈予總部所在地之新北市雙和社福中心；另外也捐贈白鯧禮盒950盒（共計2003尾白鯧）予新北市弱勢家庭，希望弱勢家庭能年年有「魚」、有錢過好年。

▲ 東森購物響應「新北好日子愛心大平台」 慨捐2003尾白鯧、幸福市集義賣所得。（圖／新北市社會局提供）

▲ 東森購物執行長彭鴻珷（左）捐贈「新北幸福市集」義賣所得50萬元給新北市。

活動也邀請了雙和社福中心服務的王先生一同參與，王先生夫婦撫養4名尚在求學階段的未成年孩子，大兒子罹患先天的心臟疾病、女兒也有發展遲緩的狀況，夫妻努力工作，希望維持生活穩定，但一家人三餐溫飽已經是件不容易的事，更遑論採買高單價的食材。收到東森購物捐贈的白鯧，已是許久未出現在餐桌上的佳餚。王先生感激地表示「會在除夕團圓飯上使用，希望明年可以有魚有餘」。

東森購物執行長彭鴻珷表示，時逢東森購物成立20週年、東森慈善基金會也即將迎來20年，東森集團特別擴大送愛規格升級公益2.0，捐贈「新北幸福市集」義賣所得和白鯧，希望新北市弱勢家庭都可以溫暖過冬。

▲ 東森購物響應「新北好日子愛心大平台」 慨捐2003尾白鯧、幸福市集義賣所得。（圖／新北市社會局提供）

▲ 東森購物執行長彭鴻珷（右）代表捐贈白鯧魚給新北市弱勢家庭，由張錦麗局長（右）代收為弱勢家戶代表。

社會局長張錦麗表示，農曆春節是國人最重要的傳統節慶，家家戶戶團聚同樂，除夕夜一同享用佳餚是最幸福的事情，而這年夜飯的飯桌上，總少不了來一條「全魚」。年年有魚，是年年有餘的諧音，現金將協助中和、永和區的弱勢民眾，而白鯧後續將提供給新北市的弱勢民眾、身障家庭等食用，希望弱勢家庭能年年有「魚」、有錢過好年。

新北市好日子愛心大平台讓做善事更容易，在愛心大平台，民眾可以自己決定想幫助的族群，無論是安置機構兒少、獨居阿公阿嬤、身心障礙朋友或弱勢家庭，都能在這裡找到窗口，讓弱勢家庭更能感受到社會的愛心與關懷，期盼社會各界一同參與及投入「新北市好日子愛心大平台」。

「時間對我們來說完全沒用！」

▲ 東森購物響應「新北好日子愛心大平台」 慨捐2003尾白鯧、幸福市集義賣所得。（圖／新北市社會局提供）

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