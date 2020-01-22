掌握轄區交通狀況新利器　歸仁警建置路口監看系統　

▲台南市警歸仁分局在勤務指揮中心整合路口監視器等交通資訊與影像，掌握交通路況，隨時調度警力避免交通壅塞。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2020年春節連續假期自1月23日至29日共計7天，為使民眾能平安返家團圓、歡渡假期，台南市警歸仁分局在勤務指揮中心整合高速公路1968、公路總局智慧化省道即時資訊服務網、警察局路口監視器影像、Google Map等交通資訊與影像，掌握交通路況，隨時調度警力避免交通壅塞。

歸仁分局除針對轄區各交通要道、旅遊勝地等規劃連續假期交通疏導專案勤務，期能讓民眾旅程平安順暢外，因歸仁分局轄內有國道1號台南交流道、國道3號關廟交流道、台86線、台39線及182線等交通要道，另有高鐵台南站、台鐵保安、仁德、中洲、長榮大學、沙崙等車站，交通路網繁雜。而台南都會公園奇美博物館、十鼓文化園區、龍崎牛埔農塘等熱門觀光景點都是可能吸引人潮、車潮之路段，為隨時掌握轄區交通狀況，在勤務指揮中心整合高速公路1968、公路總局智慧化省道即時資訊服務網、警察局路口監視器影像、Google Map等交通資訊與影像，若發現有車多行車緩慢路況，即會調度警力前往指揮疏導，避免造成交通壅塞。

歸仁警分局長梁仁輝表示，建置路況監看影像系統，係為隨時掌握轄區交通狀況，以利精準調度警力指揮疏導，貫徹市長黃偉哲交通順暢與安全政策，同時也呼籲民眾行車遇到壅塞路段，能配合現場員警指揮，快快樂樂出門，平平安安回家。