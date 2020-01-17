春安首日查獲天九牌職業賭場　歸仁警逮22人送辦

▲台南市警歸仁分局在關廟區旺萊路一處巷內民宅，破獲一起天九牌職業大賭場，查獲李姓主嫌及賭客共22名。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警歸仁分局17日凌晨，在關廟區旺萊路一處巷內民宅，破獲一起天九牌職業大賭場，查獲李姓主嫌及賭客共22名，起獲天九牌、骰子、行動電話、抽頭金及賭資共9萬餘元等證物，全案偵訊後依賭博罪嫌及社維法送辦。

台南市警歸仁分局警方接獲線報指出，台南市關廟區疑有流動職業賭場流竄，警方立即成立專案小組派員跟監，發現該職業賭場為規避警方取締，時常更換聚賭之場所，四處流竄，惟專案小組鍥而不捨布線追緝，於1月17日發現該職業賭場流竄至關廟區旺萊路一帶民宅，專案小組蒐證完備，案前申請搜索票獲准並調集20餘名警力，於凌晨1時30分許，以優勢警力前後包抄，在該民宅內一舉破獲由李姓主嫌所主持之天九牌職業賭場，現場除查扣賭具天九牌（俗稱黑粒仔）、骰子及行動電話外，並查扣抽頭金及賭資共計新台幣9萬餘元，另現場賭客共有22人。

警方調查後將現場李姓負負人、工作人員李、林2嫌及把風的盧姓男子、李姓少年等5人，依涉犯賭博罪嫌移送台南地檢署偵辦，另李姓賭客等17名均依違反社會秩序維護法規定裁處罰鍰。

歸仁分局長梁仁輝強調，雖年關將近，但法律沒有假期，賭博行為所生之不法利益將衍生造成社會秩序危害，警方持續積極布線查緝掃蕩戕害百姓身心之職業賭場，淨化轄區治安。警方更呼籲，民眾應多從事正當休閒娛樂，賭博為罪惡之源，危害社會及人心至深，戒絕賭博，以免沈淪當中，身敗名裂、傾家蕩產，甚至家破人亡，更可能衍生其他治安事件，違法身陷囹圄，悔恨終生。

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