跨年完嗨回家！兩車路口飆速互撞…五金行元旦半夜沒開工先慘遭「破門」

▲張姓、詹姓男子於元旦凌晨跨年後，行經路口互撞，導致白色車頭全毀，另一台則被撞進五金行內，店家老闆無奈表示，「2020才剛開始就碰到這種事」。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者羅志華／台中報導

台中張姓男子於元旦凌晨2時許，駕白色自小客行經瀋陽路、興安路口時，與詹男駕駛的鐵灰色自小客互撞，雙方疑似「還在High」，直到撞擊前一刻才發現彼此這麼近，造成張男車頭全毀，另一輛車也被撞進一旁的店家裡，巨大的聲響更引起鄰居圍觀，所幸當事人僅受輕傷，雙方酒測值為0，肇事原因仍待警方釐清。

據了解，張男於跨年活動結束後，載著2名友人於凌晨2時許，沿瀋陽路行經興安路口，而詹男則沿興安路行駛，當時路口因深夜時段，燈號分別為閃黃燈、閃紅燈，雙方人馬自認深夜車少，行經路口時毫不減速，兩車交會直到貼近後，才驚覺彼此存在，因煞車不及，當場撞成一團。

詹男駕駛的鐵灰色自小客，側面被張男的白色自小客撞上，被撞進一旁的五金行，導致店家鐵捲門嚴重變形，而撞人的張男也不好過，白色車頭接近全毀，機油流遍馬路，車身零件散落一地，所幸雙方僅受驚嚇、傷勢不重，張男與2名友人送往中國醫藥大學附設醫院，詹男則未就醫。

警方表示，當時路口燈號為閃黃燈、閃紅燈，兩車相撞肇事責任，應閃黃燈有較大路權，閃紅燈方恐負擔較多責任，雙方皆無酒駕；無辜受損的五金行店長無奈表示，沒想到2020年才剛開始就發生這種事，將會向肇事者求償。

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