92歲老翁路上車禍亡無人認　歸仁警熱心追查「頭七」幫他回家

▲92歲杜老先生發生車禍不幸往生，警方積極追查查明身分，順利找到家屬，讓死者入土為安。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市仁德區台1線342公里處南下路段，11月17日發生1起死亡交通事故，當事人送醫急救後不治，惟死者身上無任何辨別身分資料，經過文賢派出所員警連日不斷調閱監視器及查詢失蹤人口系統，並實地查訪，终在死者「頭七」這天確認身分，幫祂回家。

這起發生於11月17日在台1線路段之死亡交通事故，死者身上無任何辨別身分資料，事故發生後，文賢派出所員警立即沿線調閱監視器影像，同時訪查轄區內民眾是否認識該名老先生，並聯繫各里長於里內群組發佈其生前最後影像協尋家人，多日無所獲。

但副所長蕭添堡、警員蕭伊男堅持不放棄，每天利用協尋人口資訊系統不斷清查鄰近縣市失蹤人口訪查家屬，並於轄區內挨家挨戶詢問，直至11月23日死者頭七這天，於協尋人口資訊系統上發現一筆新資訊，且特徵符合，立即聯繫報案人（死者外孫）前來派出所指認死者身上遺物及照片，經確認死者為92歲杜老先生身分無誤，順利找到家屬，讓死者入土為安。



員警鍥而不捨查訪轄內交通事故死者身分，終於在頭七這日順利確認老先生身分，深獲家屬感激，讓死者入土為安，歸仁分局分局長梁仁輝表示，失蹤人口係屬警察服務事項，本件雖為身分不明死者案件，員警仍積極協助確認身分，對於員警積極任事，深表肯定。

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