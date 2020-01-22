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國小女童考試差1分雙百　機票都訂了全家取消過年旅遊

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▲▼考試成績決定家庭地位。（圖／翻攝自微博）

▲考試成績決定家庭地位引熱烈討論。（圖／翻攝自微博）

實習記者崔子柔／綜合報導

微博最近出現「考試成績決定家庭地位」的討論串，有的學生說每逢考前媽媽就會變一個人，天天吃6菜1湯，但有次考不好，媽媽就氣得把他收藏的周杰倫周邊商品全毀了，還有一名國小女童離滿分只差1分，卻讓全家的過年旅行取消。

根據大陸《華商報》報導，陝西西安一名高二生說，考試成績不只決定家庭地位，還影響全家的感情和睦，每到考前媽媽會不停對他噓寒問暖，但如果成績不理想，媽媽就會變一個人。

因為他很喜歡周杰倫，房間都擺滿專輯、海報，某次考試考差了，又剛好碰上周杰倫演唱會，媽媽氣到把周邊商品都摧毀，還說「周杰倫都知道聽媽媽的話，你呢？」

▲▼考試。（圖／取自免費圖庫／PIXABAY）

▲孩子的考試成績在許多家庭中影響感情和睦。（圖／取自免費圖庫／PIXABAY）

另一名婦人則表示，女兒的成績向來優異，所以約定如果數學、國文考到「雙百」，全家就一起去雲南西雙版納過年假，沒想到女兒雖然數學得了滿分，國文卻考到99分，但為了教育孩子「信守約定」，她決定留在西安過年，「我們都很傷心，提起這事孩子就哭，其實我們一家3口的機票都買好了。」

西北政法大學教授李清霞說，家長承諾孩子考到理想成績給予獎勵，這種做法沒有對錯，也能激發孩子的學習熱情，但這樣的承諾式獎勵容易給孩子傳遞一個訊息，父母的愛是有「學習好」這個附加條件的，學習不好便不值得被愛。

李清霞建議，家長激勵孩子學習的獎勵方式應多元化，物質獎勵要和精神鼓勵相結合，比如帶孩子聽音樂會、滑雪、外出參加公益活動等，這些活動既有益身心健康，又能提高孩子的藝術修養和社會參與度。

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