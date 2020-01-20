全班「比基尼辣妹」掉筆誘惑　日男實測考試成績…全場第二高！

▲比基尼美女們在hajime社長身邊撿筆。（圖／翻攝自YouTube／はじめしゃちょー（hajime））

記者林瑩真／編譯

考試身邊坐美女，到底會不會影響人呢？日本YouTuber「はじめしゃちょー」（hajime社長）日前就進行一起實驗，讓自己坐在一群穿著比基尼的正妹中，測試考試分數究竟會上升還是下降，結果出乎常人意外。

hajime社長14日發布新影片，好奇周圍的人是否會影響考生成績，於是將情況分為四種類型，包括「獨自應考」、「全場男生」、「全場女生」和「全場比基尼少女」分別進行測試。

hajime社長為四種情況解說，「獨自應考」時，因為周圍很安靜所以容易集中，在餘裕中結束考試；「全場男生」時則令人安靜，但卻會不自覺在意周圍的聲音，甚至可以作弊；「全場女生」時會忍不住注意前後座的女生，而且心情浮躁無法靜下心來。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

最後，「全場比基尼少女」的情況最糟糕，除了忍不住的笑意外，就算努力不去看身邊的人，也比想像中更難集中精神。不料，比基尼少女們還集體掉筆、靠近他撿筆、示好、送飛吻等，讓hajime社長最後沒能完成考卷，只能瞎猜。

不過有趣的是，hajime社長的四次測驗分數分別是70分、62分、64分及69分，即使全場都是比基尼少女，hajime社長仍拿下第二高分，讓他直吼「跟周圍的人根本沒關係」。hajime社長也祝福接下來考試的學生不要在意周圍，好好專注於考試，加油考上心目中的理想學校。

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

