面對武漢肺炎來襲寧可過度準備　盧秀燕：春節防疫不打烊

▲盧秀燕上午緊急召開防疫會議，拉高應變層級。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

高雄市昨天出現一起武漢肺炎確診病例，引發全台各縣市嚴陣以待，台中市長盧秀燕22日上午9點緊急召集府內外相關單位、醫院代表、醫師公會等召開防疫會議，盧說，台中市並未出現疑似病例，但正值春節返鄉的龐大人潮以及台灣燈會，市府寧可過度準備，拉高層級，民眾不用過度恐慌，市府春節期間防疫不打烊。

衛生局簡報表示，目前中國大陸已累計219例新型冠狀病毒，其中198例確診，4例死亡，已確認可有限性人傳人，台灣部份，高雄昨天新增一起境外移入的確診病例，還好在機場就被攔截，還沒有進到社區，目前人已經隔離，同機乘客也追蹤中。

盧秀燕表示，台中市目前並沒有傳出疑似個案，但為了因應春節以及台灣燈會所帶來的龐大人潮，所以準備工作要做得更周密，並不是台中有什麼疫情，大家不用恐慌，而是要確保市民朋友可以安心過年，她強調縣市政府原本是三級開設，但她決定要拉高應變層級，開設二級，由市長擔任指揮官，防疫視同作戰，市府寧願過度準備。

衛生局呼籲，民眾如果覺得有發燒情形，請戴上口罩，趕緊就醫，也不要搭乘大眾交通工具，全市有15家指定隔離醫院，防疫物質儲備量也足夠，包括外科等級口罩有70萬個、N95口罩近5萬個、全身式防護衣有3萬4千多個，民眾不用擔心。

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