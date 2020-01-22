慢性病患者年節切忌熬夜　小心導致睡眠不佳影響健康

▲安南醫院神經內科李建欣醫師表示，熬夜對身體有很大的影響，建議大家過年盡量不要熬夜，尤其是慢性病的患者，維持正常的生活作息就能度過平安新年。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

過年快到了，相信大部分人都很開心可以好好的休息一下，享受和家人朋友相聚的日子，可是過年後在門診就會發現，某些高血壓和糖尿病患者的血壓和血糖飆高，腦中風和心血管疾病的患者也會隨著增加，患者並沒有吃什麼大魚大肉，只是熬夜打個麻將或看個電視節目，比較晚睡而已。

安南醫院神經內科李建欣醫師表示，其實熬夜對身體有很大的影響，除了一般人認為熬夜對肝臟不好以外，其實晚睡會讓生理時鐘混亂，交感神經活性上升，腎上腺素增加，胰島素阻抗增加，導致血壓和血糖上升，隔天精神不濟，情緒不佳等等。如果睡到隔天中午，又會導致晚上睡眠品質變差，周而復始，惡性循環，造成血壓和血糖難以控制，所以有些病人只好吃安眠藥幫助自己入睡。

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李建欣說，要了解睡眠對身體的影響，必須先了解睡眠生理。睡眠有修復大腦神經和鞏固記憶的功能，睡眠周期大致分成兩種，一種是快速動眼期睡眠，一種是非快速動眼期睡眠，後者由淺到深又分成三期睡眠。最重要的是第三期的慢波睡眠，它讓大腦和身體可以好好休息，可以消除身體的疲勞，這時候的睡眠會分泌生長激素，維持身體的健康；快速動眼期睡眠和記憶有關，這時候正在作夢，可以幫助整理一天重要的記憶內容，好像電腦硬碟重新整理一樣。隨著年紀增大，睡眠時間會縮短，這兩種睡眠周期也會跟著減少。

李建欣醫師還說，睡眠還可以穩定腦神經，有些癲癇患者，因為睡眠剝奪，導致癲癇發作，特別是在有癲癇病史的孩童，睡眠剝奪可能是誘發癲癇發作的原因。此外，在一些常常需要值夜班的工作者，例如工程師、保全等等，抱怨記憶力不好，可能是睡眠剝奪的結果，有些人就以為自己是得了失智症，其實如果恢復正常的生活作息之後，記憶力通常是可以恢復的。

此外，還有一些慢性頭痛患者，平常因為工作壓力大，睡眠不足，很容易導致頭痛，經過神經科門診的治療，改善睡眠品質之後，頭痛也會跟著改善。因此，李醫師建議大家過年盡量不要熬夜，尤其是慢性病的患者，維持正常的生活作息就能度過平平安安的新年假期。