▲▼ 台東衛生局啟動年節食品稽查抽驗專案，替民眾食安把關。（圖／記者楊鈞典翻攝，下同）

記者楊鈞典／台東報導

春節將至處處可見商家已開始擺設年節應景商品，各式年菜、糖果、餅乾、等應有盡有。為落實食安五環加強查驗政策，保障民眾食的安全，台東縣衛生局依縣長饒慶鈴指示，自108年12月1日起，啟動「109年度年節食品稽查專案」，加強食品安全把關。專案於縣內16鄉鎮市實施。

此次抽驗於各大賣場、傳統市場、雜貨店舖處，抽驗各式生鮮蔬果或加工肉品、春節食品等進行檢驗，共抽驗95件；網購春節應景食品3家，各抽驗3種品項，檢驗防腐劑(12項)、甜味劑(4項)及漂白劑(二氧化硫)，皆與規定相符。春節食品販售業-生鮮蔬果共抽驗14件，檢測農藥殘留，有1件不合格，已移送所轄縣市辦理；春節食品販售業-其他春節應景食品共抽驗60件，分別檢驗著色劑、保色劑、漂白劑、防腐劑、黃麴毒素、順丁烯二酸等，有1件不合格(二氧化硫超標)，已移送所轄縣市辦理。

除對各式食品抽驗外，衛生局也針對時下熱門的網路熱搜年節食品製造業者、知名年菜餐飲業者及年節食品販售業進行稽查，查核重點包括業者之作業環境是否符合食品良好衛生規範準則、包裝及散裝食品標示之正確性，另亦針對網購業者定型化契約資訊揭露之完整性加強輔導，計達32家次、175件食品標示，此次查核並未有重大缺失，一般缺失已請業者限期改善並持續追蹤，亦輔導食品業者務必加強自主管理之責，共同維護食品安全之消費環境。

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