武漢肺炎將進入「第三波擴散」　港專家袁國勇：若爆發恐出現SARS情況

▲袁國勇提醒民眾若「非必須」就不要前往武漢。（圖／翻攝自星島日報）



實習記者賴韻如／綜合報導

武漢肺炎疫情持續擴散，目前香港、日本、泰國等地相繼傳出病例，大陸衛健委副主任李斌表示，截至1月21日24時00分，武漢肺炎確診達440例，死亡9例。香港大學傳染病學家袁國勇分析表示，目前，武漢肺炎病毒已進入第二波個案，有機會進入第三波，即在家庭和醫院散播。

據《星島日報》報導，香港大學李嘉誠醫學院微生物學系傳染病學講座教授袁國勇、衛生署衛生防護中心總監黃加慶以及醫院管理局質素及安全總監鍾健禮於21日下午會見記者，並且對於武漢肺炎病例表示，目前武漢已經成為新型冠狀病毒肺炎的「疫區」，民眾若「非必須」就不要前往武漢。

袁國勇表示，新型冠狀病毒第一波主要由患者與華南海鮮城進行接觸，由動物進入人體，引起散發性病例，再散發至附近地區，接著引起第二波爆發，「有機會進入第三波」，即圍繞家庭或醫院傳播。他表示，「我們最擔心在社區大爆發，那有可能或引起類似SARS的情況。」

▲武漢衛生部門報告首例武漢肺炎死亡病例。（圖／達志影像／美聯社）



袁國勇強調，一定要趁疫情「未完全」進入第三波時，做足所有防禦措施，需要大大減低武漢現時疫情，才可避免病毒散播至其他地區並且「落地生根」，需防止第三波甚至是第四波的爆發。

袁國勇最後指出，「15名醫護人員被感染就代表疫情已進入第三波，在這15人裡，其中一間醫院，一名腦外科病人感染14名醫護人員，而在另一間醫院中，則是一名病人感染一名醫護人員。

另外，香港醫院管理局質素及安全總監鍾健禮則強調，香港現在並無確診個案，但已加強檢察，並會為患有肺炎在兩周內曾到大陸住院的病人加強檢察。他也表示，希望香港醫管局的實驗室最快能在下月初有能力進行自行測試，應付日後可能出現的更多病人。