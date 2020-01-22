總統大選「組頭發大財」！靠手續費就賺到透天厝　4大現象全跟韓國瑜有關

圖、文／鏡週刊

台灣人有多愛賭？從剛落幕的總統大選賭盤，就能看出端倪。熟知賭盤的人士說，這次全台總賭金逼近400億元，創下紀錄，知情人士透露：「大組頭光靠手續費就削海了，至少賺到一間透天厝。」

▲警方最近一波掃蕩賭博專案，共查扣近9百萬元賭金。（圖／鏡週刊提供，下同）

社會觀察者砲哥也分析，這次大選賭盤出現「最早開盤」「延續週期最長」「下注玩法最多」「賭資最高」4大現象，原因都與國民黨總統候選人韓國瑜有關。

砲哥表示，去年韓國瑜贏得黨內初選後，聲勢看漲，不少組頭看好韓，史無前例在5、6月就開出韓贏20萬票的盤，沒想到後來香港反送中發酵、韓的負面新聞不斷，民進黨總統候選人蔡英文逆勢上漲，民調一路向上攀升，高出韓不少。

韓國瑜為了扭傳頹勢，喊出「民調蓋牌」，由於民調是所有組頭開盤的依據，韓這麼一亂，讓組頭們無所適從。當時押蔡英文贏的賭資已逼近2百億元，押韓贏的僅有140億元，嚴重失衡，許多組頭擔心輸贏太大，憂心忡忡。

有的組頭選擇賠錢、提早關盤，但也有組頭為了挽回劣勢，想盡辦法掌握幕後資訊，甚至還安插「臥底」到韓粉社團，探聽選情。B先生說，幾次政見會及辯論會後，組頭們確定「韓穩死」，於是開始大推花式賭盤，希望衝高押韓國瑜的賭金，甚至開出押韓最高可贏10倍獎金、韓多贏1票可多得10元紅利的賭盤。

砲哥指出，組頭祭出高額獎金的背後原因，就是看準押韓國瑜的賭客肯定輸，所以透過這些花招，成功撩起鋼鐵韓粉的鬥志，也順利吸引不少想以小搏大的賭客下注押韓，終於讓押蔡英文及韓國瑜的賭資達到平衡，化解一場組頭跑路危機。B先生也透露：「大組頭光靠手續費就海削了，至少賺到一間透天厝。」



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