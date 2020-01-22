楊蕙如網軍案爆出背後「業主」　檢警下線手機挖出關鍵對話

記者黃翊婷／綜合報導

「卡神」楊蕙如被認為是帶風向網軍的幕後人士，台北地檢署日前依《侮辱公署罪》起訴她。此外，檢警在楊女的下線蔡姓男子手機中，發現她曾在群組裡提到「『業主』 說上面那些都沒處理」等話，推測背後可能另有藏鏡人，目前已經分案著手調查，這位「業主」的身分能否浮上檯面，也是各界近期關注的焦點之一。

▲楊蕙如否認組織網軍。（圖／翻攝自Facebook／楊蕙如）

2018年日本關西機場淹水造成民眾受困，當時暱稱為「idcc」的網友在PTT上護航駐日代表謝長廷，並散布一些激烈言論，間接導致時任大阪辦事處處長的蘇啓誠輕生，楊蕙如的多筆網路帳號也因此被其他網友搜出，其中就包含「idcc」。檢方介入調查後，發現還有一名蔡姓男子與楊使用同一個帳號，日前依侮辱公務員、侮辱公署等罪起訴兩人。

據了解，檢警在偵辦過程中查扣蔡男的手機，並透過他的社群媒體帳號檢視群組中的對話紀錄，赫然發現早在2018年8月30日時，楊蕙如就曾指示群組成員操作網路輿論，同年9月1日又在同一群組裡PO出某篇新聞連結，並留下一句「『業主』 說上面那些都沒處理」。

▲檢警透過蔡男的手機找到許多相關的對話紀錄。（示意圖／記者陳俊宏攝，與本案無關）

雖然楊蕙如接受偵訊時一概否認組織網軍，但蔡男坦言，平時都會聽楊的指示PO文，對話時也會尊稱為「琪姊」（楊的群組暱稱為琪琪），如果對方在群組裡貼出某文章的編號，還會要求大家幫忙去推或是噓，看是不要讓文章沉下去或是去留言批評等等。

由於楊蕙如以「琪琪」的身分在群組裡不只一次提到「業主」，檢警懷疑網軍背後可能還有藏鏡人，現階段已經著手開始調查，希望能在新一波的偵辦行動中找出此人的真實身分，早日讓真相水落石出。