楊蕙如「爛到該死」害命蘇啓誠　北院完成分案將傳網軍頭2被告

▲楊蕙如涉組網軍於PTT侮辱大阪駐日代表處被起訴，全案16日已送審北院完成分案。（圖／翻攝自臉書／楊蕙如）

記者孫于珊／台北報導

日本關西國際機場事件發生後，「卡神」楊蕙如因涉嫌與蔡福明組網軍痛批大阪駐日代表處，遭台北地檢署依侮辱公務員、侮辱公署等罪起訴。15日傍晚卷證送台北地院，北院16日已完成分案程序，由趙耘寧法官承審，將傳喚楊、蔡2人出庭。

2018年關西機場因颱風關閉後，竟有假消息稱「中國駐日使館幫台灣旅客脫困」，隨後PTT上出現帳號「idcc（笑死）」的網文砲轟大阪駐日代表處「爛到該死」、「黨國餘孽」、「態度惡劣」、「一群垃圾的老油條」等字眼；不久後，前駐大阪辦事處長蘇啓誠輕生身亡。

▲楊蕙如網軍侮辱案後，前駐大阪代表處長蘇啓誠輕生，引發輿論。（圖／翻攝自蘇啓誠臉書）

北檢2019年12月初查出楊蕙如透過LINE群「高雄組」組織網軍，並以每月薪水1萬元代價，要網軍發表特定文章並推高調，在網路上帶風向，因此將楊蕙如和PO文的網軍成員蔡福明起訴。網軍案立刻開始延燒，甚至引發國民黨籍民代到外交部陳情而與警方發生多次肢體衝突。

不過楊蕙如自始否認犯行，態度輕鬆自若地堅稱發文的另有其人，並表示有時會請「理念相同的人」吃飯，並沒有在養網軍，僅坦承曾開手機「熱點」讓蔡福明能上網。而蔡福明有承認自己受楊蕙如指示，用帳號idcc發文，是楊的網軍，並有按月收1萬元獎金。

然而此案引發外界質疑「為何不查金流來源？」北檢也對此澄清，檢查官已積極蒐證確認楊、蔡共犯妨害公務罪嫌並起訴，沒查金流絕不是「怕捅馬蜂窩」等情。

▼楊蕙如涉每月花1萬元養網軍，痛批大阪駐日代表處「爛到該死」、「黨國餘孽」、「一群垃圾的老油條」等。（圖／翻攝自楊蕙如臉書）

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