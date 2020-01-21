風飛沙幫主當鎮代會主席　檢察官引《後漢書》：魚肉鄉民，以盜其欲

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣新埔鎮鎮民代表會主席王增基因介入多起土地開發、暴力討債等暴力犯罪情事，經警方歷經半年監控，遭逮捕歸案，新竹地檢署於21日調查終結，檢察官葉子誠更以《後漢書》仲長統傳曾謂：「魚肉百姓，以盜其欲。」痛斥王增基等人的惡劣行為，並依涉嫌組織犯罪條例、槍砲彈藥刀械管制條例、刑法強盜、妨害自由、恐嚇取財、強制等罪嫌，對王增基等13 人提起公訴。

▲刑事局逮捕新竹縣新埔鎮民代表會主席王增基及其風飛沙幫手下。（資料照／記者張君豪翻攝）

刑事局偵四大隊於2019年9月會同新竹市三分局、新竹市刑警大隊、宜蘭縣三星分局、台北市中正二分局、北市刑大偵一隊、以及新竹縣調查站、南投憲兵隊等單位發動同步搜索，拘提新竹縣新埔鎮民代表會主席、風飛沙董事長王增基，同時同步搜索該幫14名成員，專案小組成員查獲改造手槍1把、子彈23發、道具槍1枝、棍棒數枝、愷他命、商業本票、手機、民意代表識別背心及現金台幣440萬元等證物。

▲王嫌教唆小弟砸店過程全被監視器錄下成為罪證。（資料照／記者張君豪翻攝）

王增基涉嫌在地方以暴力手段討債、並曾有委託他幫忙喬債的被害人上門請託，他卻教唆小弟以暴力洗劫對方打算用來還債的180萬元現金、另外也曾介入新竹縣芎林工業區的土地開發案；警方指出王嫌在地方行事相當海派、江湖味重、但若遇到對方不配合、或者土地開發遇到釘子戶，就往往出動小弟以暴力手段處理。

過去王增基曾因土地合建契約糾紛，涉嫌恐嚇某開發公司經理，一審遭法院以支付20萬元爭取到4年緩刑，沒想到王事後卻找來四海幫、風吹砂幫眾亮槍，逼對方簽下100萬元本票及300萬元債權轉移書，對方最後因財力不支，僅付60萬元現金。

2011年11月間，新埔田新區段徵收案土木標由蔡姓營造公司負責人得標，王增基找上該公司蔡姓負人破口大罵：「你為什麼標那麼便宜？」並嗆聲：「你載一車土要付多少錢給我們？」事後王以地方勢力向廠商強索「一台車要付600元，一毛都不能減」，後因蔡認為應報警處理，王聽到風聲才未追討。

▲刑事局逮捕新竹縣新埔鎮民代表會主席王增基及其風飛沙幫手下。（資料照／記者張君豪翻攝）

警方蒐證發現王嫌在新竹地區涉及5件加重強盜、恐嚇取財、傷害、恐嚇、妨害自由、毀損等刑案，刑事局日前報請新竹地檢署檢察官葉子誠指揮偵辦，日前收網逮捕包含王增基在內共15人到案說明。

新竹地檢21日調查終結，檢察官葉子誠更以《後漢書》仲長統傳曾謂：「魚肉百姓，以盜其欲。」痛斥王增基等人「有權勢者欺壓老百姓，如同把人民當成魚肉般，任意宰割。」

檢察官認為，王增基身為新竹縣新埔鎮民代表會主席，卻從2011年始以其職務及身分之便而邀結幫派份子，實施強暴、脅迫、恐嚇取財等暴力犯行，2015年6月服刑期滿後，仍重操此業，繼續魚肉鄉民，鄉里間人莫不畏懼其勢力，其行徑實不足取，除請求法院從重量刑外，並依法裁量續予羈押，以障善良百姓，維護本轄純淨之治安風氣。

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