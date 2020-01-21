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社會 社會焦點 保障人權

學長公廁性侵學妹　賠50萬當庭道歉「害當初很喜歡我的女生受傷」

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記者黃翊婷／綜合報導

阿興（化名）與大學學妹小東（化名）互有好感，2016年間兩人前往高雄情人碼頭散步，他一時控制不住自己，竟然在公廁裡強行性侵得逞，後來聽聞女方罹患恐慌症，做了至少30、40次的心理諮商，當庭懊悔道歉，「我不應該這樣傷害一個女生」、「我讓一個當初很喜歡我的女生受到這樣的傷害」，最後被高雄高分院法官依強制性交罪判處2年，緩刑5年，全案仍可上訴。

廁所、公共廁所、公廁、性別。（圖／本報資料照）

▲阿興一開始將小東帶進廁所時，對方並沒有拒絕。（示意圖／ETtoday資料照，與本案無關）

判決書中提到，2016年時阿興就讀大學三年級，案發當日聽聞小東因為校務事宜心情不佳，於是提議前往情人碼頭散心，再把人帶進公廁裡親吻、撫摸，由於過程中並沒有遭到拒絕，他進一步動手脫去衣褲，對方才用手撥開並表示不願意。

然而，此時的阿興已經被情慾沖昏頭，不顧小東反抗強行性侵，導致對方下體受傷流血，他這才罷手，並騎車一起返回學校。小東返校後立即向朋友求助，並在兩名友人的陪同下前往報警、驗傷，但心中的恐懼並未因此消散，她在案發之後幾乎每天都會出現心悸、胸悶、視線模糊、頭暈、快要死掉的感覺、手腳麻等症狀，經治療確診為恐慌症，服藥後發作頻率才下降至3天一次，不過偶爾還是會失眠、做惡夢，至今仍得持續接受相關治療。

情侶,小鮮肉,交往,牽手,男女朋友。（圖／記者李佳蓉攝）

▲阿興當年其實與小東是互有好感的。（示意圖／記者李佳蓉攝，與本案無關）

阿興得知小東身心嚴重受創，自己也很懊悔，不僅賠償50萬元達成和解，也當庭向女方道歉，「對不起，我聽說她做了30、40次的心理諮商，我真的對她感到很抱歉，我不應該這樣傷害一個女生，這幾年下來我也覺得對她很抱歉，我那時候是真的很喜歡她，我是一時的錯誤，造成她這些年的傷害，真的很對不起」、「對於整件事情我很慚愧，因為我讓一個當初很喜歡我的女生受到這樣的傷害，那時候我們的感情基礎沒有那麼成熟，所以才會造成這樣的傷害」。

阿興一審被橋頭地院法官依強制性交罪判處3年8月有期徒刑，他提出上訴。高雄高分院法官認為，雙方已經達成和解，小東也表明「我原諒他，請法官讓他有緩刑的機會」，最後裁定撤銷原判決，改依強制性交罪判處2年，緩刑5年，並接受3場法治教育，等到判決確定後，還要再向公庫支付20萬元。

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