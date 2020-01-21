楊文虎詐貸386億逃美被押回台…當眾上銬怨：我都讓他們拍這麼久了　

記者羅志華／綜合報導

潤寅實業涉向9家銀行詐貸386億元，主嫌楊文虎、王音之夫妻在美國藏匿半年，於本月遭到北檢起訴。調查局21日赴美將楊文虎押回台灣，只見楊文虎神情落寞，更在大庭廣眾下被上手銬，讓他不禁抱怨，「我都已經讓他們（媒體）拍這麼久了，你現在還在問我這問題」。

▲楊文虎詐貸近400億潛逃美國，調查局於21日將他押回台灣當眾上銬，讓楊文虎不禁抱怨，「我都讓他們拍這麼久了」。（圖／記者沈繼昌翻攝）

調查官表示，楊文虎夫婦詐貸386億元，以為逃到美國可以逍遙法外，但他們不知道從入境美國到紐約，全程都被調查局掌握，這是法務部提出司法互助，及調查局駐美單位努力的結果，而太太王音之則要在23號的聽證會後，再視情況將她押回。

北檢9日偵結起訴潤寅詐貸案，逃亡通緝中的楊文虎、王音之夫妻被求處最重的30年有期徒刑。此外，2人的女兒楊宇晨被檢調查出，留在台灣，受母親王音之指示，和舅舅王振賢、律師黃呈熹等人分工，協助湮滅詐貸相關證據，其中楊女負責幫忙變賣不動產、還把公司2000多萬元現金提領轉匯一空，還被檢察官查出，偷藏了600萬現金在男友王威程的保險箱內。

調查局表示，於美國東岸至西岸佈下天羅地網後，首先掌握楊氏夫婦於2019年6月4日自上海浦東機場搭機飛往紐約，復蒐得渠夫婦潛往洛杉磯兒子住處，隨即與美國移民及海關執法局等執法機關密切合作，多方協調研究逮捕遣返作為，終由ICE於2019年12月12日順利在洛杉磯逮捕楊氏夫婦。