栽在「柯P的一隻小黑狗」…卡神楊蕙如涉雇網軍　2/14首度開庭

▲「卡神」楊蕙如涉雇網軍帶風向，造成前外交官蘇啓誠疑因壓力過大輕生，北檢依侮辱公務員、侮辱公署罪嫌起訴，北院將於2月14日開庭。（圖／翻攝自楊蕙如臉書）

記者劉昌松、羅志華／台北報導

前駐大阪辦事處長蘇啓誠，疑因承受不了輿論輕生，檢警調查後，發現「卡神」楊蕙如，是帶風向網軍的幕後使指，以每月1萬元代價要「idcc」等帳號，在PTT發表文章或拉抬特定文章聲勢，北檢依《侮辱公署罪》起訴，北院將於2月14日首度開庭。

日本關西機場2018年大淹水，造成許多民眾受困，一名暱稱為「idcc」的網友，在PTT上護航謝長廷並散布激烈言論，幾天後，時任處長蘇啓誠疑因壓力過大輕生，當時社會一片譁然，檢討網路霸凌的聲量四起，神通廣大的網將多筆與楊蕙如同IP的帳號列出（在同一處切換不同帳號登入），赫見「idcc」也名列其中，檢方查出楊蕙如與另名蔡姓男子共用帳號，以侮辱公務員、侮辱公署罪嫌將2人起訴。

值得玩味的是，市刑大2019年4月初就已逮到「idcc」，當時還沒想到與楊蕙如有關，直到台北市長柯文哲5月時，在臉書發文宣傳「財團法人流浪動物之家基金會」，笑稱要把照片中的小黑狗取名「柯黑」，果真在PTT上引來大量「柯黑」攻擊，網友心血來潮下，列出多個「柯黑」帳號，懷疑是楊蕙如的「分身」，1個小時半後，又有人把和楊蕙如相同IP登入的帳號列出，才順利揪出「idcc」與楊蕙如關係。

目前北檢也陸續收到針對楊蕙如提告的案件，包括「中華民國體育監督聯盟」祕書長趙安華質疑，楊蕙如的「易始」公司疑用不實單據詐領政府網球賽事補助約9千萬元，可能與網軍經費有關，總計近10件告發案，現都由台北地檢署黑金專組「愛組」統一調查偵辦中。

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