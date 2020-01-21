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影／讓「千金」自己蹲苦牢！潤寅楊文虎夫妻詐貸386億元逃美8月　調查局持槍押回台1人

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記者劉昌松／台北報導

潤寅實業負責人楊文虎、王音之夫妻涉嫌詐貸386億元，潛逃美國至今近8個月，楊文虎因逾期居留遭美方驅逐出境，21日返抵國門後，由調查局幹員持3把長槍將他上銬押解移送台北地檢署，王音之則滯美等待移民聽證。檢察官訊後以涉犯《銀行法》等罪嫌，有逃亡之實等理由，向法院聲請將楊文虎收押禁見，雖然楊的女兒楊宇晨也正收押中，但因禁見限制，父女即使同押看守所中，也無法團圓共度春節。

▲▼ 調查局持長槍押送潤鼎案主嫌楊文虎到台北地檢署。（圖／記者劉昌松攝）

▲調查官罕見地持長槍押解潤鼎詐貸案主嫌楊文虎移送台北地檢署。（圖／記者劉昌松攝）

北檢9日偵結起訴潤寅詐貸案，逃亡通緝中的楊文虎、王音之夫妻涉嫌主導員工以及合作廠商，向9家銀行連續詐貸386億元，被求處最重的30年有期徒刑，被通緝並註銷護照的楊文虎夫妻，因逾期居留遭美國移民及海關執法局逮捕後，向美方申請庇護。

▲▼ 調查局公布涉嫌潤寅詐貸84億元案的楊文虎王音之夫妻照片。（圖／記者劉昌松翻攝調查局網站）

▲楊文虎妻子王音之仍在美國。（圖／翻攝調查局網站）

但楊文虎是透過電子系統（ESTA）取得免簽入境許可，沒資格申請庇護，遭美方驅逐出境，由美方執法人員押解搭機抵台後，交給我方調查局官員上銬逮捕，調查官並罕見地配戴3把長槍，將楊文虎押送北檢歸案；至於王音之持B2觀光簽證，將由美方在1月23日進行移民聽證會，決定是否同樣將王遣返。

▲▼楊文虎被押回台灣。（圖／記者沈繼昌攝）

▲楊文虎即使和女兒一樣被收押，也因為禁見規定，無法在看守所中相見團圓。（圖／記者沈繼昌攝）

雖然楊文虎的女兒楊宇晨，因為涉嫌留在台灣，受母親王音之指示，和舅舅王振賢、律師黃呈熹等人分工，協助湮滅詐貸相關證據，遭起訴後由法院裁定2000萬元交保，但她的律師說私房錢都已被查扣，因覓保無著，仍繼續遭收押禁見中，即便楊文虎也被收押，父女倆也因禁見規定以及性別等因素，無緣在看守所中見面團圓。

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詐貸386億　潤寅楊文虎遣返台灣被聲押
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