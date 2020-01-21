學習無國界　台日小學生視訊共學海洋教育

▲ 成功鎮三民國小與日本山口縣周南市三丘國小視訊共學海洋教育。（圖／記者楊鈞典翻攝，下同）

記者楊鈞典／台東報導

網路普遍及國際化時代的來臨，學習形態大幅改變，知識傳播也跨越語言的限制。台東縣三民國小於20日本學期最後1天，首創與日本山口縣周南市三丘國小兩校視訊共學海洋教育，特邀台日2位海洋教育博士專家江偉全博士與渡邊佑基博士授課，教育處長林政宏表示：「跨國視訊共學是一種新的嘗試，期待學生及教師能透過此次視訊共學拓展視野。」

教育處指出，成功鎮三民國小於108年起與日本山口縣周南市三丘國小締結姊妹校，2校學生不僅在日本教育司所建置的平台上分享彼此生活，亦在聖誕節及春節期間互贈自製卡片，因應兩校地區特色所安排的視訊共學是兩校學生的首次見面，兼具學習與交流的見面會，亦顯現兩校對學生學習的用心。江偉全博士(行政院農委會東部海洋生物研究中心副研究員)及渡邊佑基博士(東京大學極地研究所)設計課程中的跨國學術交流亦為盛事。

視訊透過鏡頭由海洋專家台灣江偉全博士及日本渡邊佑基博士以海洋影片「生物紀錄科學應用於海洋野生動物監測與保育-以企鵝,大白鯊,旗魚及鬼頭刀為例」邊觀賞邊解說，並以深入淺出的問題帶入討論，兩校學生們的交流火花，呈現台日不同的思考切入點，相當值得期待。期望國際教育的推動能讓學習資源更加豐富，科技的輔助也讓學習增加多樣性，學習無國界讓師生都受益，期望能培育出國際化的下一代人才。

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