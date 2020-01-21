故宮國寶「肉形石」到彰化展出　彰警派近百名警力保護

▲故宮國寶肉形石到彰化。（圖／彰化縣政府提供）

記者唐詠絮／彰化報導

形似爌肉的故宮人氣國寶在國內巡迴展出，首站就來到「爌肉飯故鄉」彰化縣，上午舉行開幕式，由故宮博物院長吳密察與縣長王惠美共同主持，即日起至4月5日，在美術館陸續展出肉形石、黃玉鴨、白玉錦荔枝、黃玉髓三連章、玉鳳柄洗等5項國寶，未來警方將每天動用百名警力，24小時盯哨，保護國寶安全。

▲故宮國寶肉形石到彰化。（圖／彰化縣政府提供）

王惠美說，這是歷史性的一刻，故宮國寶到縣市政府參展，也是彰化建縣即將300年來，第一次有故宮國寶到彰化展覽。開幕活動熱鬧安排看肉形石吃爌肉活動，找當地有名的爌肉飯業者一起共襄盛舉，彰化郵局也為此設臨時郵局及臨時郵戳作為參展紀念。過去故宮給我們比較遙遠的距離，這次能夠來到彰化縣親近鄉親，讓城鄉差距能夠縮短，謝謝故宮博物院吳密察院長及其團隊，因為有故宮出遊計畫，才能讓鄉親貼近國寶，也謝謝各界民意代表及縣府團隊的用心與努力，才能讓活動能順利進行。

▲故宮國寶肉形石到彰化。（圖／彰化縣政府提供）

吳密察指出，這是第一次故宮國寶在國內巡迴展出，彰化縣是第一站，彰化的爌肉飯很有名，肉形石是在故宮南北院受到大家關心的展品，在確保展出的空間環境與保全措施之後，將故宮國寶肉形石移到彰化展出，這次中央與地方的合作很好，希望展覽能讓彰化鄉親滿意，並吸引大家到故宮參觀更大規模的展覽。

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