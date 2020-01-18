強過法國總統！空姐「開賓士進故宮」爽拍照：取景而已...網質疑特權

▲前空姐開車進入故宮拍照炫富。（圖／翻攝自觀察者網，下同）

記者劉亭／綜合報導

北京故宮從2013年禁車至今，但17日有2名女子開賓士車進入，並且拍多張上傳網路炫耀，引起了許多網友的熱議與批評。女子也被挖出，曾經是國航空姐，網友質疑她是否有特權，迅速成為熱門話題。故宮之後也坦承確有此事緊急道歉，但仍然無法熄滅群眾怒火。

微博帳號「@露小寶LL」17日自爆，趁著週一故宮閉館避開人潮，開著賓士車進入故宮「撒歡兒」，並配上4張「香車美人」配圖，背景疑似在太和門廣場，2名女子都穿著便服，沒有配戴工作人員證件。

這條發文很快引起許多網友質疑，為什麼「@露小寶LL」在閉館期間可以開車進入故宮，是不是有「特權」；而且直接開車進去故宮，難道不會把故宮地磚壓壞，損壞文物嗎？

「@露小寶LL」火速刪除了原發文，並且再度發文澄清「西華門是允許開車進入的」，自己拍照所在位置其實是停車場，旁邊還停了十幾輛車，她進故宮只是看個展而已，「故宮關閉，取個景不違法」，強調一切行為合法合規，網友不應隨便罵人。

不過，這篇微博也很快就被刪除了，且「@露小寶LL」一夜清光10年間所有發文。故宮17日20時許回應此事，針對今日有線民發佈週一開車進入故宮事件，經核查屬實。故宮博物院對此深表痛心並向公眾誠懇致歉。今後，將嚴格管理，杜絕此類現象。

故宮禁車最早可以追溯到2013年。故宮博物院前院長單霽翔曾解釋，英國的白金漢宮、法國的凡爾賽宮，都不允許車輛穿行，這是一個文化尊嚴的問題。以前國賓或者外國首腦來到故宮參觀，也沒有「走後門」的情況發生，2013年法國總統歐蘭德也是步行參觀。

除此之外，「@露小寶LL」原為中國國際航空公司空服員，但日前已離職。而該輛涉事賓士車主則表示，與照片中女子是朋友，「故宮邀請的一個活動，具體什麼活動我不知道，一些被邀請的，可以從西華門開車進去」。

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