賓士闖故宮事件延燒　前空姐母校：違規拍試卷口試沒通過

▲前空姐開車進入故宮拍照炫富。（圖／翻攝自觀察者網）

記者馬叔安／綜合報導

日前傳出有大陸前空姐與朋友開著賓士車闖入北京故宮拍照，如今事件延燒，長春理工大學19日聲明，這位名叫高露的前空姐是該校2009年碩士研究生，但是因為論文沒有通過答辯（口試），未取得學位證，也曾於考試期間用手機拍攝試卷，違反該校相關規定，但當時未被監考老師發現。

長春理工大學19日在微博指出，近日有網友反映高露拍攝並發佈了該校2011-2012學年第一學期研究生英語學位考試試卷，經查高露是該校2009年馬克思主義理論專業碩士研究生，經大陸全國碩士研究生統一招生考試錄取，後因其碩士學位論文沒有通過答辯，沒有獲得畢業證和學位證。

至於高露拍攝並發佈試卷的行為，校方強調重視考風考紀，其行為完全屬於個人違反考試紀律的行為，因當時未被監考老師發現而未作處理。

▲長春理工大學聲明。（圖／翻攝自微博／長春理工大學）

高露17日以微博帳號「@露小寶LL」自爆，趁著週一故宮閉館避開人潮，開著賓士車進入故宮「撒歡兒」，並配上4張「香車美人」配圖，背景疑似在太和門廣場，2名女子都穿著便服，沒有配戴工作人員證件。

▲前空姐開車進入故宮拍照炫富。（圖／翻攝自觀察者網）

「@露小寶LL」原為中國國際航空公司空服員，但日前已離職。雖然她澄清「西華門是允許開車進入的」，但依舊刪光微博。故宮17日20時許回應此事，針對今日有線民發佈週一開車進入故宮事件，經核查屬實。故宮博物院對此深表痛心並向公眾誠懇致歉。

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