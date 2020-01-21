前往皇后鎮遇急彎　中國旅行團巴士側翻2重傷18輕傷

▲中國旅行團大巴在紐西蘭高速公路上翻倒。（圖／翻攝自微博）



實習記者周依儒／綜合報導

紐西蘭當地時間21日中午發生一起車禍，一輛載有23名中國旅客的旅遊巴士在高速公路上翻倒，造成20人受傷，其中有2人重傷被送往醫院救治，所幸無人死亡。相關路段一度封鎖，中國駐克賴斯特徹奇（基督城）總領事館也已派人前往事發現場。

根據《天維網》報導，這輛巴士在行經格萊諾基路（GlenorchyRd）準備進入知名旅遊景點皇后鎮時發生側翻。事發後皇后鎮3名救治人員、附近弗蘭克頓的1名救治人員和3輛救護車立即被派到現場進行搶救，輕傷者都已在現場進行了即時處理，隨後前往皇后鎮湖區醫院治療。

▲大巴行經路段。（圖／翻攝自google map）



一名目擊者向當地媒體表示，這輛巴士翻覆後並沒有太多損壞，不過有看到車輛的擋風玻璃被砸碎，猜測應該是救援人員所為。據悉，這場車禍發生在一個非常急的轉彎處，之前也有發生過車禍事故，不過大多是發生在冬天。

由於車禍的關係，相關路段一度封鎖，從格萊諾基到皇后鎮暫時沒有別的路可以走，2名重傷者由直升機運送到基督城和但尼丁（Dunedin）的醫院。中國駐基督城的總領館也已經立即啟動應急機制，協調當地警方、醫院和旅行社全力救治。