軍事專家：TU-154恐「針對性訓練」　絕非逗台日空軍玩

▲中共解放軍的TU-154電子偵察機。（圖／翻攝自日本防衛省）

實習記者周依儒／綜合報導

日本防衛省統合幕僚監部日前發佈消息指出，中共解放軍一架TU-154電子偵察機以繞格方式在東海海域上空飛行。我國國防部則表示對此全程掌握，不過前海軍官校軍事學科部教官呂禮詩則認為中共電偵機繞行東海此舉「絕不會只是逗著台日兩國的空軍玩」。

呂禮詩在臉書上表示，TU-154電子偵察機的運用有別於中共其他的電偵機類型，像是2005年曾在東海宮海上空飛行、遭到日本喊上自衛隊攔截的運-八型干擾機（Y-8），以及也曾在東海上空飛行過數次的運-九型飛機（Y-9）。

呂禮詩也說，如果TU-154電子偵察機是為了和美國海軍的「美利堅號」兩棲突擊艦（USS America LHA 6）或日本海上自衛隊戰車登陸艦「國東號」（LST-4003）進行「共同訓練」的話，當然是無可厚非；但倘若是其他的「針對性訓練」的話，今年國軍的農曆年可能會「不太平靜」。

因此呂禮詩認為，TU-154電子偵察機上次出現在東海海域的時間是去年3月底，因此此次再出現在東海並繞行的行為絕非「逗台日兩國空軍玩」。另外，有許多媒體表示TU-154電子偵察機是為了「在海峽中線最北端」來挑釁我國的空防偵查能力。對此，呂禮詩則表示「電戰機是這樣用的嗎」。

▲台海中線最北端位置圖。（圖／翻攝自日本防衛省）

不過針對部分媒體表示電偵機進入「海峽中線北端」，國防部日前也澄清表示，中線座標為「北緯27度、東經122度，北緯23度、東經118度」，因此TU-154電子偵察機並未進到我國的防空識別區域裡面，且和台灣北部還有一段距離。