肺炎病例突破200例！　世衛專家組赴武漢考察：無明確持續人傳人證據

▲武漢肺炎疫情持續擴大,民眾戴上口罩防範。(圖/達志影像/美聯社)

記者洪珮瑄/綜合報導

武漢新型冠狀病毒肺炎疫情持續蔓延,目前已確診218例。世界衛生組織(WHO)專家近日組團至武漢進行疫情考察,並表示,目前有證據表明疫情存在有限人傳人,但「無明確證據表明持續人傳人」。

世界衛生組織先前已經將此次檢出的武漢肺炎病毒命名為2019-nCoV(2019新型冠狀病毒),並呼籲各國加強檢測及進行防治作為。由於確診病例不斷增加,世界衛生組織專家組團至武漢實地考察疫情,期間還會見了展開疫情調查工作的衛生專家和官員。

▲武漢肺炎病例增加,醫護人員加強戒備。(圖/翻攝新京報)

據新京報報導,世界衛生組織指出,目前有證據表明疫情存在有限人傳人,但無明確證據表明持續人傳人。此外,世界衛生組織也提到,對於病毒來源、傳播方式、臨床特徵及擴散程度仍無明確結論,目前正與中國、泰國、日本等有關部門合作,密切檢測相關問題。

此外,世界衛生組織表示,明(22)日將在日內瓦召開會議,討論是否將新型冠狀病毒肺炎疫情,定性為國際公共衛生緊急事件;並呼籲,目前仍然未掌握新型病毒的感染源頭、傳播途徑及臨床病徵,後續要展開更多研究,希望所有國家繼續做好預防工作。

據武漢市健委21日公告,目前該市累計已達198例,大陸全境累計報告218例。另外,疑似病例包含四川、雲南、廣西、山東等地;日本、韓國及泰國也出現確診病例。

►修圖修到厭世!這款CP值很可以



BREAKING: WHO Director-General @DrTedros will convene an Emergency Committee on the novel #coronavirus (2019-nCoV) under the International Health Regulations.

The Committee will meet on Wednesday, 22 January 2020. pic.twitter.com/w3w7ZuoTeG