肺炎病例突破200例！　世衛專家組赴武漢考察：無明確持續人傳人證據

▲武漢肺炎疫情持續擴大，民眾戴上口罩防範。（圖／達志影像／美聯社）

記者洪珮瑄／綜合報導

武漢新型冠狀病毒肺炎疫情持續蔓延，目前已確診218例。世界衛生組織（WHO）專家近日組團至武漢進行疫情考察，並表示，目前有證據表明疫情存在有限人傳人，但「無明確證據表明持續人傳人」。

世界衛生組織先前已經將此次檢出的武漢肺炎病毒命名為2019-nCoV（2019新型冠狀病毒），並呼籲各國加強檢測及進行防治作為。由於確診病例不斷增加，世界衛生組織專家組團至武漢實地考察疫情，期間還會見了展開疫情調查工作的衛生專家和官員。

▲武漢肺炎病例增加，醫護人員加強戒備。（圖／翻攝新京報）

據新京報報導，世界衛生組織指出，目前有證據表明疫情存在有限人傳人，但無明確證據表明持續人傳人。此外，世界衛生組織也提到，對於病毒來源、傳播方式、臨床特徵及擴散程度仍無明確結論，目前正與中國、泰國、日本等有關部門合作，密切檢測相關問題。

此外，世界衛生組織表示，明（22）日將在日內瓦召開會議，討論是否將新型冠狀病毒肺炎疫情，定性為國際公共衛生緊急事件；並呼籲，目前仍然未掌握新型病毒的感染源頭、傳播途徑及臨床病徵，後續要展開更多研究，希望所有國家繼續做好預防工作。

據武漢市健委21日公告，目前該市累計已達198例，大陸全境累計報告218例。另外，疑似病例包含四川、雲南、廣西、山東等地；日本、韓國及泰國也出現確診病例。

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