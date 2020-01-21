武漢2天增136肺炎病例！網質疑「有誤導、隱瞞」…官方揭原因

▲武漢市新型冠狀病毒。（圖／翻攝自觀察者網）

記者鄭思楠／綜合報導

20日凌晨，武漢衛健委通報，武漢市18-19日2天共新確診新型冠狀病毒感染的肺炎病例136例。公眾疑惑，為什麼突然增加了這麼多確診病例，是不是官方有誤導、有隱瞞？對此，大陸專家組特別解答稱，「因為有了病毒核酸檢測試劑盒。」

在武漢市衛健委19日凌晨舉行的記者上，湖北省醫療組專家、武漢市金銀潭醫院副院長、主任醫師黃朝林答記者問時解答，「武漢市不明原因的病毒性肺炎被確定為新型冠狀病毒感染所致後，國家相關科研機構迅速研發出病毒核酸檢測試劑盒，隨後進行技術優化；湖北省疾病預防控制中心1月16日收到國家下發的試劑盒後，開始對武漢市送檢的不明原因的病毒性肺炎患者標本進行病原學檢測。」

據悉，核酸檢測試劑盒能通過PCR的方法快速確定病例的樣品中是否有特定的基因序列的存在，針對不同的病毒，可以開發不同的核酸檢測試劑盒，但是這種檢測需要建立在已知病毒的基礎上，也就是說，已知的病毒相當於有了身分證，病例的樣品只要一對比就可以判斷。本次的病原體是新型冠狀病毒，由於之前沒有出現，就沒有它的「身分證」，所以無法快速判斷。

近日，大陸國家相關科研機構迅速研發出病毒核酸檢測試劑盒。湖北省疾病預防控制中心收到國家下發的試劑盒後，開始對武漢市送檢的不明原因的病毒性肺炎患者標本進行病原學檢測，這才出現了「突然這麼多病例」的情況。

►我沒有遲到，是時間遲到了！