羅斯福號航母啟程赴亞太　要與雷根號「雙航母演習」牽制北韓

▲美國羅斯福號航空母艦。（圖／翻攝自美國海軍官網）

實習記者周依儒／綜合報導

美國航空母艦「羅斯福號」（CVN-71）17日從加州的母港啟程，預計將會在2月中抵達亞洲，前往美國印太司令部的責任區域進行佈署。據悉，自從「雷根號」（CVN76）於去年11月進日本橫須賀維護後，印太司令部在亞太地區並未有任何航母佈署，首次出現了「航母空窗期」。

根據CBS News報導，自從1996以來，台灣每逢總統大選，美軍都會派航母佈署在亞太地區。不過去年11月時雷根號進行中期維護，佈署在伊朗的「林肯號」（CVN-72）在12月結束任務返航時，經過南海卻並未在亞太地區多作停留，而是直接去夏威夷地軍港進行維修後便直接回到位在聖地牙哥的母港。因此這也台灣實行民選總統以來，美軍航母首次缺席。

▲美國雷根號航母。（圖／翻攝自美國海軍官網）

羅斯福號在2月中抵達亞太地區後，預計將會按照慣例值勤半年以上。而維修中的雷根號則預計在今年年中完成中期維護，因此也有人預測美國的兩艘航母可能會在亞太地區舉行雙航母演習。

不過美軍並未透露羅斯福號的最終目的地在哪，僅表示為「印度太平洋」，因此許多人都預測將會在朝鮮半島附近展開行動。因為北韓近期撤換外交部長，再加上金正恩去年底在飛彈發射場表示已完成2次的「重大試驗」。

據悉，以羅斯福號為首的航母戰鬥群中也包括了擁有洲際導彈攔截能力的平克尼號驅逐艦 （DDG-91）。不過也有專家指出，這些戰略武器可能是以多項目的來執行任務，而非某個特殊任務，但只需要一個指令，馬上就可以投入作戰。

北韓曾在2017年時試射洲際彈道飛彈，引起全球恐慌，當時美國派了羅斯福號、雷根號和尼米茲號（CVN-68）三艘航母，並在韓國東海和南韓進行聯合軍演。因此美國此次派出羅斯福號佈署亞太地區的行動，也被許多人猜測是為了牽制北韓。