嚴防武漢肺炎！　彰化口罩大廠接單爆量　董座：訂單排到4月

▲華欣醫材集團董事長鄭永柱示範口罩正確戴法。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

近期大陸武漢及香港等地區疫情，以及菲律賓火山爆發等影響，彰化田中口罩大廠-華新醫材集團從四面八發接踵而來的訂單需求量爆增，特別是N95口罩、PM2.5防霾口罩及一般醫用口罩等，可說供不應求，廠內口罩產線共計11條，全面趕工生產口罩，月產量已逾千萬片，口罩訂單已經排至4月，整體營收成長2至3成。

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▲華欣醫材集團生產線趕工。（圖／記者唐詠絮翻攝）

口罩達人也是華欣醫材董事長鄭永柱指出，由於武漢爆發新型冠狀病毒，台灣民眾有SARS的防護經驗，紛紛開始提早搶購各種口罩備用，尤其是N95口罩特別搶手，幾乎可說是缺貨，近來香港及菲律賓的口罩需求逾數百萬片，甚至有大陸人下機便直接殺到工廠內就是為了買口罩取貨。

▲華欣醫材集團生產線趕工。（圖／記者唐詠絮翻攝）

鄭永柱表示，因應目前的疫情建議民眾除了選購N95口罩之外，亦可選擇口罩包裝標示有「醫療用」等字樣的口罩或防霾口罩。所謂「醫療用口罩」為細菌過濾效率(BFE)≥99%以上，符合國家標準CNS14774規定製作，且有衛署許可證號，能有效過濾細菌或病毒等，對民眾來說比較有保障，建議可至一般藥局或藥妝店選購。

▲為民眾戴N95口罩。（圖／記者唐詠絮翻攝）

此外，鄭永柱表示口罩防護效果有三大關鍵，第一是口罩結構、第二是口罩密合度、第三是正確配戴口罩方式。一般平面口罩漏氣率較大，密合度較差，防護效果有限，故推薦民眾可以選購創新研發「新氣密防護口罩」，該產品獲得2019年台北國際發明展金牌獎，不僅突破傳統改善多年來一般平面口罩的高洩漏率，更可媲美N95口罩密合度，可說是平面口罩整體安全性與舒適度的大躍升。

▲華欣醫材集團董事長鄭永柱。（圖／記者唐詠絮翻攝）

對於火山爆發及空氣汙染等問題，推薦選購「PM2.5防霾口罩」，該產品符合防霾口罩CNS15980國家標準，能有效防阻PM2.5細懸浮微粒，搭配專利「口罩耳帶固定片」使用，密合度媲美N95口罩，配戴時更舒適、防護效果更安全。

所以民眾只要選用品質佳、密合度高的口罩，並正確配戴口罩，就能達到一定的防護效果。

▲華欣醫材集團董事長鄭永柱解說口罩正確戴法。（圖／記者唐詠絮翻攝）

＊華新醫材集團提醒民眾要如何避免感染？

1.非必要不到醫院及人多擁擠處；

2.在人多的地方、空氣不流通場所配戴口罩；

3.外科口罩即有防護力，一般民眾不需配戴N95；

4.用肥皂勤洗手，洗手前不要碰觸臉、揉眼睛、接觸口鼻。

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