女童才藝班溜出街頭嚎啕大哭　暖心女警牽小手挨家詢問助返家

▲屏東警分局陳姓女警牽著女童的小手，幫她找回家的路 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

一名年約5歲的李姓女童，在屏東市一家安親班上才藝課時，趁著老師未注意偷溜出門，卻意外走失了，民眾發現報警，警方趕到現場，看到這位女童情緒激動、嚎啕大哭，無法說出家屬資訊。暖心的員警載著依她能約略指出大概方向，搭配敏銳心思，終能順利護送到家。

發現這位女童的陳姓市民，看到她在外遊蕩、疑似走失，先將她到他們住家騎樓前報警處理，警方到場後，女童緊張地不停哭泣，警方與陳先生夫婦試著安撫女童情緒，卻始終無法從女童口中得知有關女童家屬的資訊，於是警方展開地毯式搜索。

警方牽著她的手在走失地點附近挨家挨戶詢問是否有人認識這位女童，找到一半時，女童忽然對著陳姓女警說，她家就在前方路口附近，陳員一聽想起女童有說過其家裡是隔壁是開美髮店，立即往該方向找尋，快到時，女童直指家到了，高興奔回家找媽媽，女童的媽媽看到她由警察護送返家，起先一臉茫然，經陳員解釋後，頻頻點頭向警方表達感謝。

女童母親表示，女兒在上才藝班，沒想到趁老師一不注意，自行開門外出，日後會更加注意。

警方呼籲，大人要注意孩子安全，預先做一些防範措施，不要讓孩子輕易開啟大門離開，避免造成失蹤後被誘拐、擄走等情事發生。

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