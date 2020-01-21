潤寅假交易詐貸386億！楊文虎21日下午遣返回台　神鬼夫妻遭求處30年徒刑

▲調查局公布楊文虎、王音之夫妻照片。（圖／翻攝調查局網站）

記者劉昌松／台北報導

潤寅實業涉向9家銀行詐貸386億元，主嫌楊文虎、王音之夫妻在美國藏匿半年，於本月遭到北檢起訴。對此，調查局表示，楊文虎約於21日17時20分抵達桃園國際機場，6時30分抵達北檢。

北檢9日偵結起訴潤寅詐貸案，逃亡通緝中的楊文虎、王音之夫妻被求處最重的30年有期徒刑。此外，2人的女兒楊宇晨被檢調查出，留在台灣，受母親王音之指示，和舅舅王振賢、律師黃呈熹等人分工，協助湮滅詐貸相關證據，其中楊女負責幫忙變賣不動產、還把公司2000多萬元現金提領轉匯一空，還被檢察官查出，偷藏了600萬現金在男友王威程的保險箱內。

調查局表示，於美國東岸至西岸佈下天羅地網後，首先掌握楊氏夫婦於2019年6月4日自上海浦東機場搭機飛往紐約，復蒐得渠夫婦潛往洛杉磯兒子住處，隨即與美國移民及海關執法局等執法機關密切合作，多方協調研究逮捕遣返作為，終由ICE於108年12月12日順利在洛杉磯逮捕楊氏夫婦。

另外，調查局也表示，楊文虎是以美國旅行授權電子系統（ESTA）取得免簽入境許可，無申請庇護資格，遭美方驅逐出境，定於美西時間1月20日由ICE指派2名押解官執行遣返作業，預定21日17時20分抵達桃園國際機場；其妻王音之因持B2觀光簽證，需於1月23日進行移民聽證會，將會持續與美方協調，期儘早將之緝返歸案。

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