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神鬼夫妻落網！詐貸386億　潤寅案楊文虎夫婦遭美逮捕押回台

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楊文虎夫婦改名藏匿美國加州，刻意與住在紐約的兒子分隔二地，但行蹤仍被檢調掌握，近日楊家人可望全被美方驅逐出境並回台受審。（翻攝婚攝鯊魚&Neo&狗狗）

圖、文／鏡週刊

台美司法互助傳出重大捷報！詐貸國內9家銀行、造成386億元損失的潤寅公司負責人楊文虎及王音之夫婦，藏匿美國半年，終於在本月初遭台北地檢署起訴並求刑30年後，經美方認定非法居留且有洗錢之虞，將楊文虎逮捕並驅逐出境遣返回台，王音之同樣落網可能被押回，讓重大經濟罪犯不再逍遙法外。

1月21日，涉嫌詐貸了386億元、逃亡美國半年的潤寅案主嫌楊文虎及王音之夫婦，終於遭美方以非法居留且有洗錢疑慮為由逮捕，並迅速將楊文虎驅逐出境遣返回台受審。
台美關係大突破，美方以非法居留且有洗錢之虞逮捕潤寅主嫌楊文虎，並將他驅逐出境。圖為日台交流協會代表沼田幹夫（左起）、AIT處長酈英傑和法務部長蔡清祥。（聯合知識庫）

這起震驚社會的重大詐貸案爆發至今，共有22人遭收押，日前台北地檢署偵結全案，隨即將起訴書透過法務部送達美國，並向美方提出司法互助請求，由於楊文虎夫妻曾有一筆資金從伊朗準備匯回台灣，被列為「資恐」警示帳戶遭到凍結，早已引起美方高度關注。

楊文虎（中）及王音之（右）夫婦潛逃美國藏匿半年，獨留愛女楊宇晨（左）在台湮滅罪證及藏匿犯罪所得遭收押至今。（翻攝婚攝鯊魚&Neo&狗狗）

因此，楊文虎夫婦很快就被美方行政拘捕，雖然楊向美提出移民申請，但經移民法庭審理後駁回，楊文虎也成為近年來逃美重大經濟罪犯被美方遣返罕見案例，顯示台美司法互助有重大突破。

楊昌衡在美國生活開銷大，爸媽幾乎每隔幾個月就匯上百萬元給他，檢調懷疑是潤寅案的犯罪所得。（翻攝網路）

楊文虎的妻子王音之則仍在做困獸之鬥，緊急向美國移民法庭提出訴訟，美方已訂於本月23日開庭審理，由於王音之是整起詐貸案的操盤手，預料遭驅逐出境的可能性極高，若是能遣返回台，將有助釐清案情，並追回詐貸的贓款。

檢方查出楊文虎及王音之夫妻從2010年起，就指示員工和上市公司福懋、新纖、台化、中纖、泰豐等公司部分高階主管串通，以製作不實買賣合約及進銷貨假象，拿著星榮物流公司負責人蕭良政等人提供的假海運提單，向一銀等九家銀行辦理應收帳款融資及外銷放款，詐貸款項達386億元，造成金融圈損失慘重。

潤寅長期和廠商勾結，福懋前副總黃明堂（左）收賄2000萬元也遭收押及求處重刑。（東森新聞提供）

受害最慘的是台企銀遭詐111億元，最少的兆豐銀行也被詐貸1.78億元，楊文虎夫妻還長期以現金及高級水果禮盒收買多家上市公司主管，如福懋前副總黃明堂收賄超過2千萬元，藉此配合向金融機構不實照會，由於其中恐涉及人謀不臧，檢方已另行簽分他字案，追查銀行人員有無疏失或利益輸送。


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