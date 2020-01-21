網傳「封印長輩圖網址」群組真的安靜了！反轉真相曝：希望他們永遠看不懂

▲阻止長輩圖洗版大招 。（圖／翻攝自Dcard）

記者張嘉晏／綜合報導

應該不少人都有被長輩圖洗版的經驗，即使和長輩們溝通過，習慣卻並非一朝一夕能改。一名網友日前就分享一個大招阻止長輩們發圖轟炸，實測後發現群組也真的安靜了一陣子，可見大家還是十分在意自己的荷包。貼文一出，網友們也都笑翻求網址。

「到底是哪位聰明人做了這個......？」一名女網友日前在Dcard發文，她首先表示，相信很多人都有被加進家庭群組，每天訊息一堆、通知攔跳出來不下幾次，卻都是一些排版較傳統的長輩圖，令不少年輕人覺得困擾。

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不過近日原PO的家庭群組卻突然安靜許多，暫時沒有長輩圖洗版；她好奇點進去一看，眼見一條網址後才恍然大悟笑噴。「我還想說發生什麼事勒！」只見有群組成員寫道「因為line@改版，每天所傳的問候簡訊，每通都要依照群組人數收費，所以2月1日起不要再傳跟大家分享早安、晚安圖了！」

▲其實是誤會啦！（圖／翻攝自Dcard）

不過真相其實誤會大了！事實上，此處指的群組是企業用的「Line@生活圈」，並非一般人在聊天所用的群組，所以長輩們依然可以正常的傳送問候圖片，無須額外付錢。

貼文一出，有網友笑噴表示，「希望他們永遠看不懂」、「沒關係將錯就錯」、「求連結拜託」、「群組暫時安靜了，這下我也可以安心睡覺了」、「我家的群組可能至少有一千張長輩圖不重複」、「害我覺得太安靜，不太習慣這樣」。

不過也有人感嘆「擋得了一時，擋不了一世」，其實長輩們的傳播速度比想像中的快，已經有人的爸媽一看就識破是假消息了。還有人認為，如果覺得困擾關閉通知就好，畢竟那也是長輩們表達關心的方式，並不會非常排斥。

▼網友留言 。（圖／翻攝自Dcard）

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