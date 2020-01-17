導遊「韓我真的投不下去」　女網友淚曝：小英上了我爸媽也失業了

▲韓國瑜一句「可憐哪」引發熱潮。（畫面來源／公共電視）

記者葉國吏／綜合報導

2020大選落幕話題持續延燒，不僅韓國瑜的「可憐哪」成為網友熱愛的金句外，就連蔡英文連任也成發燒話題。一位女網友在臉書社群發文透露，因為蔡英文連任讓她爸媽失業，女網友也說，當初投票因為討厭韓國瑜而投蔡英文，如今選舉後卻發生這種事情，讓她心情相當複雜。

女網友在社群網站「Dcard」發文「小英上了 我爸媽也失業了」，文中指出爸媽是做兩岸旅遊，專門接待官員考察團「媽媽是內勤，爸爸是導遊」。一向沒有政治立場的她們全家，儘管知道國民黨執政會讓他們的工作更為穩定，但在2020大選因投不下去韓國瑜而投蔡英文，沒想到蔡英文順利連任，卻也讓她父母失業了。

▲女網友發文「小英上了 我爸媽也失業了」引發討論。（圖／翻攝Dcard）

女網友表示，選後1/13媽媽下班回家說「我跟你爸失業了」，原來公司老闆看到選舉結果後連夜開會，認為民進黨執政「中國人來台機會更加困難」，所以選擇結束營業。「我永遠記得我爸在小英當選的晚上對我說『我知道投英我真的會沒工作，但韓我真的投不下去』」。

此文一出網友看法不一，有人留言說「老闆問題最大吧？才幾天就把公司收了，要不是經營上有困難早有收山的意思，要不然哪有可能不多撐一兩個月再決定要不要收？」、「天啊你爸媽真的非常偉大...希望能聽到好消息！加油」、「我男友家也是做跟陸客有關的產業（不是觀光）2016後價格真的差了很多 不過他爸還是投了蔡 韓實在太爛」。