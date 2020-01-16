多益2個月進步500分　網友敲碗求心得

▲多益分數已經是各領域重要的檢驗門檻。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者范姜士航／綜合報導

近日有女網友在網路上分享多益考試進步的方法，網友表示因為學校的畢業門檻需要多益670分，未達門檻的她為了不想上學校的大三英文課程，就開始準備多益考試，讓自己的多益分數從350分進步到835分，誇張的進步幅度讓網友大讚「看完覺得很有動力」。

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▲女網友在Dcard分享自己多益進步500分的過程。（圖／翻攝自Dcard）

文中提到考試前的準備時間大概50天，前30天就規定自己每天要讀幾頁，要聽幾個音檔，如果有多餘的時間要練聽力、累積單字量，就靠寫舊制多益的題目，最後20天讓自己透過模擬畫卡及時間限制讓自己熟悉題型，女網友表示這整個過程中幾乎沒有用到單字書，單字的累積量都是透過做題目的時候背的，累積大概一個禮拜再拿出來複習1～2次。也提到考聽力的時候，讓自己學會「沒辦法即時轉換成中文就算了」繼續往下聽，這樣才不會因小失大！越來越熟練之後就比較能抓到關鍵字。

另外也有公司副總分享考多益心得，他利用每天早上20分鐘，一邊上廁所一邊讀英語，以及善用快走、騎腳踏車的運動時間聽英語。「運用早上起床、晚上睡前的時間，還有週末運動的時間，我1週竟然多出21個小時讀英語！」對於自己運用零碎時間學英語所產生的功效也感到相當意外。

網友看完心得紛紛表示「太感謝你了！看完覺得很有動力！」、「好厲害」、「覺得很有希望，希望能和你一樣成功」、「請受我一拜」、「看到你的文章覺得有信心了」。