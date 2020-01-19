麥當勞最夯2套餐漲5元！女員工教「無痛升級大薯」一招　吃飽全靠甜心卡

▲麥當勞漲價後，女員工現身教學怎麼買比較划算。（圖／記者黃君瀚攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

麥當勞日前宣布調整部分產品價格，雖然麥香魚、麥香雞調降5元，但2個基本配餐（經典、清爽）皆調漲5元，整體來看是調漲。一名麥當勞女員工在《Dcard》發文「麥當勞套餐漲價 這樣點才划算」，說在漲價後的第一天，她上班無聊的時候，一直在想怎麼搭配買才划算，最後把思考出來的結果分享出來。

麥當勞15日薯條配餐從50元變成55元，女員工文章開頭就直呼「如果有甜心卡的大家，絕對不要再配套餐了！」可以單點主餐，然後用甜心卡買大薯送飲料，「既然甜心卡大薯送大杯飲料也是55元，那為什麼要花55元買中薯跟中杯飲料？」除非飲品是要選玉米湯或鮮奶或加價升級鮮奶茶等手工飲料，不然她真的強烈推薦甜心卡。

請繼續往下閱讀...

原PO接著點出甜心卡B區的飲料有大杯可樂、紅茶、雪碧、零卡可樂、無糖紅茶、無糖綠茶、小杯熱紅茶、冰奶茶、熱奶茶、研磨特選黑咖啡，「根本重複套餐的飲料選擇。」她也在留言處透露，「漲價後第一天上班，無聊的時候一直在想怎麼搭配買才划算，畢竟沒有員餐的麥當勞還是挺貴的。」

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」

▲麥當勞2種配餐日前漲價5元。（圖／記者蕭筠攝）

她接著表示，「如果原本是要點雞塊餐的話，用甜心卡更划算唷，雞塊也屬於甜心卡的A區，等於可以再送一樣B區的產品。我自己是覺得A區買雞塊跟飲料然後B區送2包小薯最划算，等於100塊買到6塊雞塊，1大薯的量（2小薯=1大薯）及1杯大杯飲料。」

另外，若是很想喝玉米濃湯的人，也可以考慮用甜心卡，「玉米湯在A區，如果要玉米湯的話，也可以使用大杯玉米湯送小薯的組合。但這就因人而異，價錢差不多，就看你是想要多吃薯條還是多喝玉米湯囉！」

看到貼文後，就有人好奇問現在還買不買得到甜心卡，原PO則回應「應該要等3月出2020的」，但也不確定屆時麥當勞甜心卡的方案是否仍相同。

其他網友則紛紛留言，「50元1+1 多出個幾款口味，我絕對買爆，抱歉關於辣雞堡和法式雞堡以外，我都不認識」、「但用鬧鐘還是可以送東西，若有抽到漢堡什麼的，吃套餐肯定還是划算」、「還沒漲價就已經這樣點了，套餐除非報報抽到送漢堡雞塊我才會點」、「先猜，新的甜心卡點餐組合也漲價，ㄏ」、「正準備出門買就看到這篇，沒有甜心卡的我到底該不該出門」、「愛吃麥當勞的我，先儲存你的文，哈哈！」

►偷偷分享少女秘密！

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！