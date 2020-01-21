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王毅：無論台灣局勢怎樣變化　謀求「兩岸統一」的決心和信心不動搖

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▲王毅在伯爾尼和瑞士聯邦委員兼外長卡西斯共同會見記者。（圖／翻攝自中華人民共和國外交部網站）

▲王毅。（圖／翻攝自中華人民共和國外交部網站）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸國務委員兼外交部長王毅20日在大陸外交部2020年新年招待會上表示，「一個中國」原則已是國際社會普遍共識，也是公認的國際關係準則；無論台灣局勢怎樣變化，台灣是中國不可分割一部分的歷史和法理事實都無法改變，中國政府和人民謀求兩岸統一的決心和信心也決不會動搖。

王毅表示，中國將以更堅定的意志維護自身主權安全發展利益，為國內發展建設營造有利外部環境；主權原則是國際體系的最大基石，也是國際關係的根本準則，面對各種強權政治、干涉主義、霸凌行徑的滋生蔓延，國際社會應當共同加以抵制，「對於外部勢力干涉中國內政的圖謀，我們將予以堅決和必要反擊。」

中美日前正式簽署第一階段經貿協議，兩國經貿磋商取得階段性成果。王毅也指出，中美關係在建交40年之際走到新的歷史關頭，複雜性和挑戰性明顯上升，「我們在堅決維護自身正當權益的同時，本著平等和相互尊重原則同美方對話協商，達成並簽署第一階段經貿協議，這不僅符合兩國和兩國人民利益，也受到國際社會普遍歡迎。」

他強調，中美作為世界上最大發展中國家和最大發達國家，兩國關係深刻牽動著世界的走向，中美40年交往經驗充分證明，兩國合則兩利，鬥則俱傷，「我們願同美方從兩國人民根本利益和世界各國共同利益出發，相互尊重、平等對話，求同存異、管控分歧，努力構建和推進以協調、合作、穩定為基調的中美關係。」

大陸國務委員兼外交部長王毅20日舉行外交部2020年新年招待會。各國駐華使節和國際組織駐華代表夫婦、中方有關部門負責人約400人出席。

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