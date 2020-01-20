陸外交部回應「武漢肺炎」疫情！　耿爽：將同各方一道攜手應對

▲耿爽就關於中國與其他國家，共同應對武漢肺炎疫情的情況作出回應。（圖／翻攝自央視新聞）



記者蔡儀潔／綜合報導

中國大陸外交部發言人耿爽今（20）在例行記者上，就武漢新型冠狀病毒肺炎疫情作出回應。他表示，在接到有關國家相關病例的通報後，中方高度重視，通過雙多邊管道與各方保持密切溝通，加強合作，「如果其他國家也發現相關的疑似輸入性病例，我們歡迎第一時間通過官方管道向中方通報情況，促進嚴防嚴控。」

2019新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情不斷向外擴散，亞洲多地出現感染個案。在今日的大陸外交部例行記者會上，發言人耿爽對疫情作出回應，「我想強調指出的是，疫情發生以來，中方本著嚴肅、認真、專業的態度，予以積極的診治，制定嚴密的防控方案，全力救治患者，做好密切接觸的管理，深入開展流行病學調查，對外及時發佈疫情防治有關資訊，並且積極開展防病知識的宣傳。」

▼武漢衛健委20日凌晨公告指出，18日新增確診病例59例，19日新增病例77例，兩天內累計新增確診病例136例。（圖／翻攝自觀察者網）

耿爽接著指出，與此同時，中方本著負責任的態度，及時向世界衛生組織、有關國家和地區組織以及港臺地區通報疫情資訊，並保持密切溝通，「我們第一時間向世界衛生組織分享了新型冠狀病毒的基因序列資訊。在接到有關國家相關病例的通報後，中方高度重視，通過雙多邊管道與各方保持密切溝通，加強合作。」

耿爽最後表示，「如果其他國家也發現相關的疑似輸入性病例，我們歡迎第一時間通過官方管道向中方通報情況，促進嚴防嚴控。我們將同各方一道攜手應對疫情，共同維護地區和全球的衛生安全。」