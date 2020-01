「中緬聯合聲明」大陸翻譯、原文比一比　涉外人士：騙很大！

▲蔡英文、習近平。(圖/資料照)



記者陶本和/台北報導

中國國家主席習近平18日赴緬甸訪問,並發表「中緬聯合聲明」。在大陸外交部中文翻譯版,載明「緬方認為台灣是中華人民共和國不可分割的部分」;不過,涉外人士對照官方版本發現,在翻譯上,本應當謹慎的外交正式文件中有些出入,內容有「緬方支持中方解決台灣等問題的努力」,也有說「是中國不可分割的一部分」,但沒說台灣是「中華人民共和國」的一部分。

習近平在17日飛抵緬甸進行2天的國是訪問,雙方在18日簽署多項協議,並發表「中緬聯合聲明」,根據大陸外交部的中文版翻譯,其中明確點出,緬方重申堅定奉行一個中國政策,認為台灣、西藏、新疆是不可分割的部分,支持處理問題的舉措。

但是,涉外人士仔細審視緬甸官方的原文,依據臉書粉絲專頁「Ministry of Foreign Affairs Myanmar」登載聯合聲明的第九條,原文為:「The Myanmar side reiterates its firm commitment to the One China Policy and supports the efforts of China to resolve the issues of Taiwan, Tibet and Xinjiang, which are inalienable parts of China.」

涉外人士表示,在外交正式文件中,翻譯的精準度是格外要注意的,從中國外交部的翻譯中可以發現,有加油添醋的痕跡,在原文的聯合聲明中,根本沒有「台灣屬於中華人民共和國」,只寫「是中國不可分割的一部分」,並未替此「一中」解釋到底是「中華人民共和國」,還是「中華民國」。

涉外人士認為,在外交場合上,一字一句都錙銖必較,各國都有他們自己的「一中政策」,但各國很少會在正式的外交文件上,明確點出所謂「一中」是中華民國,還是中華人民共和國,一般只會以「一中」(One China)帶過,而在正式的翻譯文件上,也應當謹慎,此舉不免令人懷疑有操作意味,甚至覺得騙很大。

▼「中緬聯合聲明」中國外交部翻譯與原文對照。(圖/讀者提供)