外交部回應習近平：強加「一個中國」做法幾近瘋狂　重傷兩岸人民情感

▲外交部長吳釗燮。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

中國國家主席習近平近日赴緬甸訪問，在官方公布「中緬聯合聲明」中，明確指出「緬方認為台灣是中華人民共和國不可分割的部分」。對此外交部19日表示，中國政府將其虛構的「一個中國原則」強加於其他國家、國際組織及國際企業的做法幾近瘋狂，強行推銷「台灣屬於中華人民共和國」的蠻橫做法，只會重傷兩岸人民的情感，反而凸顯台灣不是中國一部份的事實與現狀。

習近平在17日飛抵緬甸進行2天的國是訪問，雙方在18日簽署多項協議，並發表「中緬聯合聲明」，其中明確點出，緬方重申堅定奉行一個中國政策，認為台灣、西藏、新疆是不可分割的部分，支持處理問題的舉措。

對此，外交部19日表達嚴正抗議，並對此貶損中華民國台灣國家主權的不實表述予以譴責。外交部重申，台灣是台灣，不是中國的一部分，只有民選的台灣政府才能在國際間代表台灣人民，中國政府沒有一天統治過台灣，無權在國際上代表台灣人民。

外交部表示，近來中國政府將其虛構的「一個中國原則」強加於其他國家、國際組織及國際企業的做法幾近瘋狂；同時也指出，中國政府在國際社會強行推銷「台灣屬於中華人民共和國」的蠻橫做法，只會重傷兩岸人民的情感，反而凸顯台灣不是中國一部份的事實與現狀，並迫使民主台灣與威權中國劃清界線，也徒增台灣人民對於中國政府橫蠻霸凌的反感與厭惡。

外交部強調，台灣在中國高度壓力及不當干預下仍於1月11日順利完成第15任總統副總統及第 10屆立法委員選舉，其結果受到國際社會的高度肯定與讚揚。

外交部表示，大選結果已充分展現台灣人民堅拒中國政府大力推銷「一國兩制」的國家意志，並呼籲中國當局，必須尊重台灣大選結果，並面對現實、放棄對台灣的壓迫，如此才可能實現兩岸的良性互動。