武漢肺炎肆虐教育部組應變小組　發函赴陸師生加強防疫

▲武漢新型冠狀病毒肺炎病例在全球累計已超過200例。（圖／達志影像／美聯社）

記者崔至雲／台北報導

因應大陸武漢地區新型冠狀病毒疫情感染引發之肺炎疫情已有明顯社區傳播及疫情擴大情形，中央20日成立「嚴重特殊傳染性肺炎疫情流行指揮中心」。教育部今（21日）指出，今日也以配合成立應變工作小組，預擬應變工作小組計畫，以及後續配合疾管署疫情監測，因應疫情不同分級調整策略及作為。

教育部表示，為提升寒假、春節期間於大陸武漢市或鄰近地區從事旅遊、探親、學術交流等活動之教職員工生對該疾病之警覺及認知，13日已函請各級學校、部屬機關(構)、本部各單位運用多元管道加強以下正確防疫觀念。

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▲教育部成立應變工作小組，後續配合疾管署疫情監測，因應疫情不同分級調整策略及作為。（圖／記者崔至雲攝）

教育部提醒預備前往疫區的師生，在當地期間落實肥皂勤洗手、咳嗽戴口罩等個人防護措施；避免出入販售活體動物之市場或當地醫療院所等高風險公共場所；避免接觸活體動物及動物屍體；避免食用生肉及生蛋；如出現類流感（如發燒[≧38℃]、咳嗽等）症狀，應戴上口罩儘快就醫。

另外，返國後如出現發燒或類流感症狀，主動告知航空公司人員及機場港口檢疫人員；返家後如出現上述症狀，撥打防疫專線1922，並戴上口罩儘快就醫，就醫時告知醫師旅遊史、接觸史及不適症狀等；生病在家休息，不出門，減少或避免與他人接觸；咳嗽或打噴嚏時，使用紙巾或衣袖遮住口鼻；有呼吸道症狀應持續戴口罩。

教育部說，目前綜規司學校衛生資訊網已連結衛生福利部疾病管制署「嚴重特殊傳染性肺炎」專區，並請各級學校、部屬機關(構)、各單位隨時至衛生署首頁查詢專區網站相關疫情及宣導素材。

