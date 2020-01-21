廢棄料變藝術品！50噸「愛之鯨」躍出愛河　韓國瑜讚70多天就完成



▲高雄新地標愛之鯨。（圖／記者洪正達攝）

記者洪靖宜、洪正達／高雄報導

高雄觀光打卡新地標，矗立於愛河環境藝術裝置「愛河．愛之鯨」，在1月21日正式於高雄愛河亮相！請高雄市長韓國瑜親自蒞臨剪綵開幕，他提到愛之鯨曾在比利時展出過，但當時花了近一年時間，但在高雄僅花了7個星期就完成「代表高雄勞工力水平非常高」，愛之鯨搭配上高雄燈會，歡迎大家春節期間來高雄玩。

▲韓國瑜出席愛之鯨剪綵。（圖／記者洪正達攝）

高雄市打造全新地標，史上最大、最壯觀立於河面上的鯨魚環境藝術裝置，命名為「愛河．愛之鯨」選在1月21日農曆年前正式亮相，鯨魚躍出水面14公尺，水下4公尺，重量約50噸，用各式各樣塑膠回收物轉化，重生鯨魚躍出愛河姿態，在愛河七賢橋南面展出，展期長達70天，結合2020高雄燈會，盼為高雄觀光加分。

▲高雄市長韓國瑜21日參加愛之鯨啟用典禮 。（圖／記者洪正達攝）

高雄市長韓國瑜上台致詞提到，愛之鯨由美國知名建築設計團隊「StudioKCA」打造，曾在比利時展出過花了近一年，但在高雄7個星期就完成，甚至還比比利時還大，代表高雄勞工力水平非常高，花了50幾天效果比比利時還大，非常了不起。他提到，全世界塑膠廢料回收台灣排第二，這座藝術品也提醒我們愛護地球，不僅吸引人注意，也給某種程度壓迫感，廢棄物變成了不起藝術品，提醒我們環境保護重要。

現場也出現不少支持者，特地來為韓國瑜加油打氣，不僅大喊「韓國瑜加油」，搶要簽名，韓國瑜也親民的幫民眾在帽子、衣服還有手機上簽名，隨即離去。

「時間對我們來說完全沒用！」