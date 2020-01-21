反駁陳瓊華5謬論　孫大千：先談一下陳菊的睡午覺事件

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對於高雄市長韓國瑜面臨罷免危機，前高雄市府行政暨國際處處長陳瓊華要高雄人跟韓國瑜速戰速決，韓國瑜拖累高雄，高雄就加速送走他。對此，曾任韓國瑜競辦副執行長的孫大千批評，「菊系前朝官員」狐狸尾巴終於露出來，若拿上班時間做文章，要不要談一下時任高雄市長的陳菊最有名的睡午覺風波跟按摩事件？

陳瓊華20日在臉書上高呼，高雄人要跟韓國瑜「速戰速決，法定60天連署完成30萬人罷免名冊，2倍速加快，努力30天連署完，韓國瑜拖累高雄，高雄就加速送走他，這就是高雄的速度。而孫大千則砲轟「菊系前朝官員」的狐狸尾巴終於露出來了！看完陳瓊華這一番話，「罷韓」是為了「公義」？還是為了「私怨」？不就清楚明白了嗎？

孫大千提到，第一，明明就是菊系人馬要「速戰速決」，為什麼要無限上綱成，高雄人要跟韓國瑜「速戰速決」呢？第二，明明是綠色執政耽誤了高雄10年的時間，居然還有臉說，「韓國瑜拖累高雄」。韓國瑜就職才剛滿一年，民進黨在高雄執政了十幾年，究竟是誰應該負起更多的責任呢？

孫大千接著指出，第三，如果要拿上班的時間來做文章，要不要順便談一下時任高雄市長的陳菊最有名的睡午覺風波跟按摩事件呢？第四，韓國瑜當時就是因為民進黨做得太爛，所以才順利當選。為什麼要故意誤導成，「韓國瑜當時靠媒體上位」呢？

最後，孫大千也請菊系前朝官員在力推「罷韓」之前，先向大家交代一下，5000個天坑、三千億負債、還有一大堆淤塞不通的排水箱涵，究竟是怎麼一回事啊？

▲陳瓊華臉書發文，高雄人要跟韓國瑜「速戰速決」。（圖／翻攝自陳瓊華臉書）

▲陳瓊華16日在政論節目上批評韓國瑜。（圖／翻攝自《鄭知道了》）